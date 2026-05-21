Com golaço de Pedro, Flamengo vence Estudiantes e garante vaga nas oitavas de final da Libertadores
Por ESPORTES JB
Publicado em 20/05/2026 às 22:59
Alterado em 21/05/2026 às 10:02
Por Gabriel Segantini - Classificado para as oitavas de final da Libertadores!
O Flamengo venceu o Estudiantes por 1 a 0 nesta quarta-feira (20), no Maracanã, pela quinta rodada da Conmebol Libertadores. Em um jogo físico, de intensidade elevada e com boas oportunidades criadas a partir da qualidade na transição ofensiva e do controle da partida, o Rubro-Negro conquistou mais três pontos e garantiu vaga na próxima fase da competição. Pedro, no segundo tempo, marcou um golaço que fez a Nação pulsar no Maraca.
A equipe comandada por Leonardo Jardim pressionou alto, criou grandes oportunidades após belas trocas de passes e inversões de jogo, explorando os dois lados do campo e construindo as principais chances da partida.
O JOGO
O Flamengo começou a partida em alta intensidade, em um duelo marcado pela forte disputa física. Logo no primeiro minuto, Carrascal, responsável pela criatividade do meio-campo rubro-negro, sofreu falta dura de Piovi, que recebeu cartão amarelo. Pouco depois, aos sete minutos, o Mengão trabalhou a posse de bola com calma e paciência até encontrar espaço. Evertton Araújo fez belo passe para Jorginho, livre na entrada da área. O volante dominou, ajeitou e finalizou forte, mas a bola passou por cima do gol defendido por Muslera.
Com boa circulação de bola e controle das ações, o Rubro-Negro encontrou espaços e conseguiu escapar da pressão argentina de forma exemplar, acumulando escanteios e chegadas constantes à área adversária. Aos 32 minutos da primeira etapa, Carrascal lançou Bruno Henrique em profundidade. O atacante recebeu toque de Meza e caiu na área. O árbitro Esteban Ostojich marcou pênalti inicialmente, mas, após revisão, assinalou falta fora da área. Léo Pereira cobrou com perigo, no contrapé de Muslera, que conseguiu defender.
Antes do intervalo, o Flamengo criou mais uma grande oportunidade. Jorginho escapou da marcação e encontrou Bruno Henrique com um belo passe por cima. O camisa 27 serviu Pedro, que girou e finalizou, mas a bola desviou na defesa argentina e saiu para escanteio.
Na volta do intervalo, as equipes retornaram sem alterações, e o panorama da partida permaneceu o mesmo: Flamengo mais perigoso e dominante. Antes mesmo do primeiro minuto da segunda etapa, Royal recebeu belo passe na linha de fundo e cruzou com perigo, mas a defesa do Estudiantes afastou para escanteio. Com o jogo mais truncado na etapa final, Bruno Henrique sofreu falta após encobrir Tomás Palacios com um leve toque na ponta da chuteira. Léo Pereira foi para a cobrança e acertou uma finalização que passou raspando o ângulo de Muslera.
O lance parecia um aviso do que viria pouco depois. Cinco minutos mais tarde, Pedro marcou um golaço para abrir o placar no Maracanã. Bruno Henrique fez grande jogada individual pela esquerda, mas adiantou a bola na saída de Muslera. O goleiro argentino se atrapalhou e deixou a sobra para Pedro. Com enorme repertório técnico e raciocínio rápido, o camisa 9 limpou a marcação de Meza com a parte de fora do pé, girou e bateu de esquerda para estufar as redes: um lindo gol no Maraca, 1 a 0 para o Flamengo.
Após sofrer o gol, o Estudiantes tentou pressionar em busca do empate, mas encontrou um Flamengo sólido defensivamente. A equipe comandada por Leonardo Jardim controlou bem as investidas adversárias e ainda continuou criando chances perigosas. Aos 31 minutos, Lucas Paquetá, que havia entrado no lugar de Evertton Araújo no início da segunda etapa, lançou Pedro. Mais uma vez com muita qualidade e consciência, o atacante finalizou em belo voleio, levando perigo ao gol de Muslera.
Na sequência, o Mais Querido criou outra grande oportunidade. Samuel Lino encontrou De la Cruz na área, e o uruguaio cruzou forte para Carrascal na segunda trave. Tomás Palacios apareceu no momento exato da finalização e evitou o segundo gol rubro-negro. Já nos acréscimos, o Flamengo voltou a levar perigo em contra-ataque. Varela avançou pela direita e tocou para De la Cruz, que ajeitou para Samuel Lino finalizar forte. A bola saiu pela linha de fundo.
Com o resultado, o Flamengo ampliou o retrospecto positivo recente no duelo com o Estudiantes. O histórico geral do confronto agora registra cinco vitórias rubro-negras, duas vitórias argentinas e cinco empates, com 13 gols marcados e oito sofridos. Além da boa atuação e do resultado positivo, o Mengão garantiu classificação para as oitavas de final da Conmebol Libertadores.
Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo soma 19 partidas, com 12 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araujo (Lucas Paquetá) e Jorginho; Luiz Araújo (Samuel Lino), Jorge Carrascal (Varela) e Bruno Henrique (De La Cruz); Pedro (Wallace Yan)
Técnico: Leonardo Jardim.
Estudiantes
Muslera; Meza, Santiago Nunes, González Píres e Tomás Palacios; Amondarain (Gaich), Piovi (Gabriel Neves) e Alexis Castro (Facundo Farías); Tiago Palacios (Fabricio Pérez), Aguirre (Cetré) e Carrillo.
Técnico: Alexander Medina.
Agenda da semana
O Mais Querido volta a campo neste sábado (23) para enfrentar o Palmeiras, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha Técnica
Flamengo 1 x 0 Estudiantes – Conmebol Libertadores | 5ª rodada
Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ
Data e horário: 20/05/2026, às 21h30
Arbitragem: Esteban Ostojich (URU), Martin Soppi (URU), Horacio Ferreiro (URU) e Leodan González (URU)
Cartões amarelos: Luiz Araújo e Evertton Araújo (FLA); Meza, Gonzáles Pírez, Tomás Palacios, Piovi, Tiago Palacios (EST)
Gol: Pedro (19'2°T). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)