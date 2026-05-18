Pedro marca no fim, e Flamengo busca empate com Athletico-PR na Arena da Baixada
Por ESPORTES JB
Publicado em 17/05/2026 às 21:50
Alterado em 18/05/2026 às 07:20
Por Manuela Tostes - O Flamengo arrancou um empate importante por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste domingo (17), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Em um jogo de muita intensidade em Curitiba, o Rubro-Negro saiu atrás após gol de Stiven Mendoza ainda no início do primeiro tempo, mas buscou a igualdade na etapa final com Pedro, que voltou a deixar sua marca no Brasileirão. Já nos minutos finais, Danilo foi expulso e o Fla segurou o resultado mesmo com um jogador a menos.
A equipe de Leonardo Jardim encontrou dificuldades diante da pressão inicial do Athletico e de um gramado sintético que exigiu adaptações em meio a diversos desfalques importantes. Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 31 pontos e segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, além de somar sete partidas seguidas sem perder na competição, com cinco vitórias e dois empates.
O jogo
Mesmo atuando fora de casa e com desfalques, o Flamengo começou tentando controlar a posse de bola. O Athletico-PR, porém, iniciou a partida em alta intensidade, pressionando a saída rubro-negra e ocupando o campo ofensivo nos primeiros minutos.
A primeira grande chegada aconteceu logo aos três minutos, quando Mendoza recebeu na área e finalizou travado por Léo Pereira. Pouco depois, Benavídez apareceu livre após jogada ensaiada de escanteio, mas também teve o chute bloqueado.
O Flamengo respondeu aos nove minutos. Samuel Lino avançou pela esquerda e cruzou para a área. A defesa afastou parcialmente, e Varela ajeitou para Paquetá finalizar de primeira, por cima do gol.
Aos 11 minutos, o Athletico abriu o placar. Mendoza recebeu na área e bateu forte. A bola desviou em Léo Ortiz e Rossi acabou espalmando contra a própria meta: 1 a 0.
Após o gol sofrido, o Rubro-Negro passou a controlar mais a posse e ocupar o campo de ataque. Carrascal, Paquetá e Pedro tentavam encontrar espaços diante da defesa fechada da equipe paranaense. Danilo quase empatou de cabeça aos 32 minutos, enquanto Paquetá levou perigo em passe rasteiro que cruzou toda a pequena área.
Na segunda etapa, o Flamengo voltou ainda mais agressivo. Aos cinco minutos, Samuel Lino cruzou na medida para Carrascal, que cabeceou no travessão. Pouco depois, Pedro quase fez ao receber cruzamento preciso de Alex Sandro.
A pressão rubro-negra aumentava, mas o Athletico seguia se defendendo bem e também assustava nos contra-ataques. Aos 33 minutos, Rossi brilhou com uma sequência impressionante de defesas diante de Viveros, evitando o segundo gol da equipe da casa.
A insistência flamenguista foi premiada aos 39 minutos. Léo Pereira acertou lindo lançamento nas costas da defesa para Bruno Henrique, que invadiu a área em velocidade e rolou para Pedro completar para o gol: 1 a 1.
O camisa 9 chegou ao 17º gol na temporada e ao 169º com o Manto Sagrado. No Brasileirão, Pedro assumiu isoladamente a artilharia da competição, agora com nove gols marcados. O Athletico-PR passou a ser a segunda maior vítima de Pedro pelo Flamengo, com oito gols sofridos, atrás apenas do Fluminense, que levou nove.
Já Bruno Henrique chegou à sexta assistência em 2026 e à 59ª com a camisa rubro-negra. Entre os jogadores que mais serviram Pedro em gols pelo Flamengo, BH aparece na segunda colocação, com oito passes decisivos.
Nos minutos finais, o jogo ficou ainda mais movimentado. Danilo acabou expulso aos 45 minutos do segundo tempo, com o segundo cartão amarelo, após interromper contra-ataque do Athletico, mas o Rubro-Negro segurou o empate até o apito final em Curitiba.
Athletico-PR
Santos; Lucas Esquivel (Gilberto), Juan Felipe Aguirre e Arthur Dias; Léo Derik (Claudinho), Felipinho (Renan Peixoto), Jádson e Gastón Benavídez; Bruno Zapelli (João Cruz); Kevin Viveros e Stiven Mendoza.
Técnico: Odair Hellmann.
Flamengo
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Emerson Royal) e Saúl Ñíguez (Bruno Henrique); Jorge Carrascal (Ayrton Lucas), Lucas Paquetá e Samuel Lino (Everton); Pedro (Vitão).
Técnico: Leonardo Jardim.
Ficha técnica
Athletico-PR 1 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2026 | 16ª rodada
Local: Arena da Baixada – Curitiba, PR
Data e horário: 17/05/2026, às 19h30
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), Eduardo Goncalves da Cruz (MS), Michael Stanislau (RS) e Emerson de Almeida Ferreira (MG).
Cartões amarelos: Jorge Carrascal (FLA), Felipinho (CAP), Jadson (CAP), Danilo (FLA)
Cartão vermelho: Danilo (FLA)
Gols: Stiven Mendoza (11'1°T) e Pedro (39'2°T).