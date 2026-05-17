Botafogo é valente, vence Corinthians com três gols de Arthur Cabral e dá salto na tabela
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 17/05/2026 às 18:26
Alterado em 17/05/2026 às 18:53
Com hat-trick de Arthur Cabral e uma atuação de muita luta e valentia, o Botafogo derrotou o Corinthians por 3 a 1 neste domingo (17), no Estádio Nilton Santos, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de quase um mês e deu um salto na tabela, pulando para a oitava posição, com 21 pontos (veja a classificação no fim do texto).
O resultado traz alívio para o clube, que vive um cenário de mudanças na SAF e vem de eliminação vexatória na Copa do Brasil. A vitória veio mesmo sem a presença de Danilo, cortado de última hora por motivos pessoais, e marca também a provável despedida de Alexander Barboza, a caminho do Palmeiras, no Niltão.
O jogo
Com as duas equipes muito próximas na tabela, o jogo foi bastante pegado, e o Botafogo mostrou muita disposição, brigando por cada dividida. A postura rendeu ao Glorioso um gol logo no começo. Aos seis minutos, Ferraresi lançou de longe, Gustavo Henrique disputou com Villalba e rebateu de cabeça, Arthur Cabral avançou e soltou uma bomba de perna esquerda, acertando o canto de Hugo Souza: 1 a 0.
Só que a vantagem do Fogão não durou muito. Quatro minutos depois, Huguinho foi desarmado por Raniele na saída de bola, Rodrigo Garro pegou a sobra e chutou na saída de Neto, deixando o jogo empatado. Valente, o Botafogo teve um pênalti marcado a seu favor aos 23, de Gustavo Henrique em Ferraresi. Porém, o VAR intervencionista da CBF chamou, o árbitro mudou de ideia e cancelou a infração.
Mas o Botafogo estava contando com uma tarde iluminada de Arthur Cabral. Aos 31 minutos, o centroavante recebeu de Kadir na intermediária e, de longe, soltou uma pancada, desta vez de direita, que é a perna boa, com a bola indo morrer no ângulo de Hugo Souza. Golaço! E o goleiro do Corinthians, mais uma vez, só olhou…
A partida estava muito disputada, e o Botafogo conseguia se sobressair nas divididas. Mas quase levou o empate no fim do primeiro tempo. Primeiro, Matheuzinho cruzou da direita, Raniele chegou atropelando Mateo Ponte – sem falta – e cabeceou no travessão. Depois, aos 43, Garro cobrou escanteio rápido e Yuri Alberto cabeceou para o gol, mas o bandeirinha apontou que a bola estava fora do quarto de círculo na batida e lance não valeu – ainda bem!
Mesmo sem Danilo, cortado de última hora por motivos pessoais, o Botafogo seguiu controlando bem o jogo no segundo tempo, armado para contra-atacar. A equipe se defendia bem e desperdiçou algumas oportunidades, mas conseguiu fazer o terceiro aos 24: Lucas Villalba ganhou de André Ramalho na frente, Kauan Toledo recebeu, mas se enrolou para finalizar, Arthur Cabral pegou a bola e estufou as redes, marcando o terceiro dele e assumindo a vice-artilharia do Brasileirão, com sete gols.
Com a vantagem maior no placar, o Botafogo seguiu soberano na partida e quase fez o quarto no final. Aos 41, Arthur Cabral enfiou, Kauan Toledo passou pela marcação de Matheus Bidu e chutou para boa defesa de Hugo Souza com as pernas. Logo na sequência, após escanteio, Barboza cabeceou e o goleiro fez uma defesaça, e Santi Rodríguez carimbou a trave no rebote. Por muito pouco não saiu uma goleada.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 1 CORINTHIANS
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 17/5/2026 – 16h
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR-Fifa/MG)
Renda e público: R$ 656.210,00 / 15.841 pagantes / 17.556 presentes
Cartões amarelos: Mateo Ponte, Cristian Medina, Arthur Cabral, Lucas Villalba, Alexander Barboza e Alex Telles (BOT); Lingard (COR)
Cartões vermelhos: –
Gols: Arthur Cabral 6’/1ºT (1-0), Rodrigo Garro 10’/1ºT (1-1), Arthur Cabral 31’/1ºT (2-1) e Arthur Cabral 24’/2ºT (3-1)
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte (Vitinho 20’/2ºT), Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina (Justino 34’/2ºT) e Álvaro Montoro (Santi Rodríguez 34’/2ºT); Lucas Villalba (Edenílson 28’/2ºT), Arthur Cabral e Kadir (Kauan Toledo – Intervalo) – Técnico: Franclim Carvalho.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (André 17’/2ºT), Carrillo (Pedro Raul 31’/2ºT), Breno Bidon (Allan 31’/2ºT) e Rodrigo Garro (Dieguinho 31’/2ºT); Lingard (Kaio César – Intervalo) e Yuri Alberto – Técnico: Fernando Diniz.