ESPORTES
Botafogo é eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 15/05/2026 às 00:13
Alterado em 15/05/2026 às 09:51
O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil ao perder por 2 a 0 para a Chapecoense, nesta quinta-feira (14), na Arena Condá. O placar agregado ficou em 2 a 1.
O jogo
O início da partida parecia tranquilo e controlado para o Botafogo, que perdeu duas boas chances com Júnior Santos. Até os 19 minutos, a Chapecoense não passou do meio-campo. Quando atacou, em transição lenta e com poucos jogadores, abriu o placar.
Ênio passou fácil por Alexander Barboza no meio e tocou para Marcinho driblar Cristian Medina e finalizar de longe, em tanta força. Um goleiro de verdade defenderia. Neto chegou atrasado.
A partir daí, o jogo mudou, ficou mais aberto. Bruno Pacheco quase fez o segundo gol aos 30, enquanto Arthur Cabral acertou a trave aos 38, na melhor oportunidade do Botafogo. No rebote, Júnior Santos pediu pênalti de Bruno Pacheco, não marcado.
Quando parecia que o primeiro tempo terminaria 1 a 0, a Chapecoense ampliou no último lance. Bolasie aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para a rede.
Na etapa final, o Botafogo voltou em ritmo lento, nem parecia que estava em desvantagem. Até teve uma boa chance aos 3, quando Edenílson, na entrada da área, bateu por cima. De resto, só cruzamento para a área, como um que Arthur Cabral cabeceou fraco, 22.
Só no fim o time alvinegro tentou aumentar a pressão. Danilo finalizou uma de direita para fora. Aos 42, o goleiro Anderson trabalhou pela primeira vez, ao fazer grande defesa em cabeçada de Kadir. Ele voltou ao aparecer espalmando após Barboza cabecear na direção do gol.
Já aos 49, mais pressão, até Neto na área, cabeçada de Kadir, grande defesa de Anderson. No rebote, livre na pequena área, Joaquín Correa mandou na lua. Um minuto depois, de novo outro gol feito perdido, desta vez por Kadir. A Chapecoense, que ainda teve um gol bem anulado, se classificou.
FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE 2 X 0 BOTAFOGO
Estádio: Arena Condá
Data-hora: 14/5/2026 – 18h
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Daiane Muniz (Fifa/SP)
Renda e público: R$ 307.310,00 / 9.897 presentes
Cartões amarelos: Marcinho, Bruno Pacheco, Rafael Carvalheira e Ítalo (CHA); Franclim Carvalho e Arthur Cabral (BOT)
Gols: Marcinho 19’/1ºT (1-0); Bolasie 49’/1ºT (2-0);
CHAPECOENSE: Anderson; Eduardo Domam, Bruno Leonardo (Victor Caetano 26’/2ºT) e João Paulo; Everton, Camilo, Rafael Carvalheira e Bruno Pacheco (João Vitor 34’/2ºT); Ênio (Ítalo 17’/2ºT), Bolasie (Garcez 34’/2ºT) e Marcinho (Giovanni Augusto 17’/2ºT) – Técnico: Fábio Matias.
BOTAFOGO: Neto; Vitinho (Lucas Villalba 32’/2ºT), Bastos, Alexander Barboza e Marçal (Alex Telles 22’/2ºT); Cristian Medina, Edenílson (Santiago Rodríguez 12’/2ºT) e Danilo; Júnior Santos (Kadir 12’/2ºT), Arthur Cabral e Álvaro Montoro (Joaquín Correa 22’/2ºT) – Técnico: Franclim Carvalho.