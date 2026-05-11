Carrascal decide, Flamengo domina o Grêmio e vence em Porto Alegre pelo Brasileirão

Rubro-Negro controla a partida do início ao fim, cria inúmeras chances e mantém perseguição pela liderança

Publicado em 10/05/2026 às 22:07

Alterado em 11/05/2026 às 07:27

Por Manuela Tostes - O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, neste domingo de Dia das Mães (10), na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma atuação de amplo domínio territorial e controle da posse de bola, o Rubro-Negro construiu a vitória com gol de Jorge Carrascal no segundo tempo e chegou aos 30 pontos na tabela, mantendo a perseguição ao líder Palmeiras.

A equipe comandada por Leonardo Jardim foi superior durante praticamente toda a partida, pressionando alto, dificultando a saída de bola gremista e criando as principais chances do confronto. O time ainda parou duas vezes na trave e exigiu grandes intervenções do goleiro Weverton, um dos destaques do adversário na noite em Porto Alegre.

O JOGO

O Flamengo começou a partida ocupando o campo ofensivo e criando chances logo nos primeiros minutos. Plata, um dos jogadores mais participativos da etapa inicial, acertou o travessão aos quatro minutos após boa jogada pela direita. Pouco depois, Carrascal também carimbou a trave em finalização de primeira após construção coletiva.

Com bloco alto encaixado e pressão constante na saída de bola, o Rubro-Negro ditou o ritmo da partida e terminou o primeiro tempo com ampla superioridade na posse e no volume ofensivo. Do outro lado, o time gaúcho encontrou dificuldades para sair jogando e apostou em bolas longas e transições rápidas.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. O Flamengo seguiu trocando passes no campo ofensivo e rondando a área gremista até abrir o placar aos 23 minutos. Após o baita lançamento de Léo Ortiz, Emerson Royal aparece quase na linha de fundo já dentro da área e cruza para trás de primeira. A bola achou Carrascal, que também finalizou de primeira para marcar o gol rubro-negro: 1x0.

Mesmo após estar na frente no placar, o Flamengo continuou com o controle das ações e ainda criou oportunidades para ampliar com Bruno Henrique, De La Cruz e Luiz Araújo após as mudanças promovidas por Leonardo Jardim.

A atuação no Sul foi mais uma demonstração do modelo implementado por Leonardo Jardim. O Flamengo terminou a partida com 68% de posse de bola: o maior índice da equipe desde a chegada do treinador, além de manter amplo volume ofensivo e presença constante no campo de ataque durante os 90 minutos.

Com o resultado, o Flamengo amplia o retrospecto recente positivo diante do Grêmio, mantém a boa sequência no Campeonato Brasileiro e segue com números expressivos na “Era Leonardo Jardim”. Nos últimos 21 confrontos entre as equipes, o Rubro-Negro soma 14 vitórias, além de quatro empates. Com a vitória, o Mais Querido chegou aos 30 pontos e segue na vice-liderança do Brasileirão, com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras, que soma 34.

Sob o comando do treinador português, o Flamengo disputou 16 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Outro dado que reforça o momento da equipe é o desempenho quando sai na frente no placar: na temporada, venceu 10 dos 13 jogos em que abriu o marcador.

Grêmio

Weverton; Viery, Fabián Balbuena e Gustavo Martins; Pedro Gabriel (Caio Paulista), Erick Noriega, Leonel Pérez (Thiaguinho) e Cristian Pavón (Martin Braithwaite); Francis Amuzu (José Enamorado), Carlos Vinícius e Gabriel Mec.

Técnico: Luís Castro.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Evertton Araujo e Jorginho; Gonzalo Plata (Luiz Araújo), Jorge Carrascal (De La Cruz) e Samuel Lino; Pedro (Bruno Henrique).

Técnico: Leonardo Jardim.

Ficha Técnica

Grêmio 0 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2026 | 15ª rodada

Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre, RS

Data e horário: 10/05/2026, às 19h30

Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES), Bruno Raphael Pires (GO), Pedro Amorim de Freitas (ES) e Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Cartões amarelos: Jorginho (FLA), Cristian Pavón (GRE), Evertton Araujo (FLA) e Pedro (FLA).

Gol: Jorge Carrascal (23'2°T). (com assessoria de comunicação do Flamengo)