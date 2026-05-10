Botafogo arranca empate no fim com o Atlético-MG na Arena MRV
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 10/05/2026 às 18:31
Apesar de uma atuação bem ruim, o Botafogo conseguiu marcar quase nos acréscimos do segundo tempo com Arthur Cabral e arrancou o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG neste domingo (10/5), na Arena MRV. Foi o terceiro jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro.
Com o resultado em Belo Horizonte, o Botafogo chegou aos 18 pontos, ocupando no momento o 11º lugar, ainda com a 15ª rodada a ser completa. O trabalho do técnico Franclim Carvalho, que parecia engrenar, deu uma regredida, mas pelo menos o time somou mais um ponto importante fora de casa.
O jogo
Mesmo com quatro volantes, o Botafogo foi um time muito espaçado e bagunçado em campo. Logo no primeiro minuto, o Atlético-MG chegou a balançar as redes com Alan Minda, mas o gol foi anulado porque Bernard, autor da assistência, estava impedido. O Glorioso oferecia muitos espaços e pouco ameaçava o gol defendido por Everson.
O Atlético-MG conseguiu abrir o placar aos 22 minutos: Cuello fez o cruzamento rasteiro da direita, Barboza tentou o corte, a bola ricocheteou em Ferraresi e ficou limpa para Cassierra, que finalizou de frente para Neto: 1 a 0. A jogada mais perigosa do Botafogo foi um chute de Barboza de fora da área para fora – antes, o zagueiro já tinha finalizado duas vezes, em sobras de escanteio.
O Botafogo voltou do intervalo melhor, e logo aos dois minutos Danilo teve ótima oportunidade para empatar, mas finalizou por cima, após uma tabelinha com Iván Román. Depois, aos 11 minutos, na jogada ensaiada, Matheus Martins bateu escanteio para trás, Danilo chutou de primeira, a bola desviou em Mateo Ponte e atingiu a trave.
Aí, quem enfileirou chances foi o Atlético-MG, para ampliar. Aos 13, Matheus Martins foi desarmado na saída para o ataque, Cuello finalizou de fora e Neto espalmou. Três minutos depois, o goleiro botafoguense fez uma defesaça, em cabeceio de Cuello, livre, após cruzamento de Renan Lodi. Iván Román também cabeceou com perigo, aos 19, rente ao travessão, por cima.
O Atlético-MG abusou da cera, mas o Botafogo conseguiu o empate quase nos acréscimos. Aos 44 minutos, Marçal cobrou lateral na área, a bola desviou nas costas de Junior Alonso e Arthur Cabral aproveitou a sobra, deixando tudo igual na Arena MRV.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1 X 1 BOTAFOGO
Estádio: Arena MRV
Data-Hora: 10/5/2026 – 16h
Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)
Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa/BA)
Renda e público: R$ 1.731.166,89 / 33.043 presentes
Cartões amarelos: Alex Telles e Mateo Ponte (BOT)
Gols: Cassierra 22’/1ºT (1-0) e Arthur Cabral 44’/2ºT (1-1)
ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Iván Román (Vitor Hugo 23’/2ºT), Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard (Alexsander 4’/2ºT); Cuello (Reinier 42’/2ºT), Alan Minda (Cissé 23’/2ºT) e Cassierra – Técnico: Eduardo Domínbuez.
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal 29’/2ºT); Newton (Álvaro Montoro 29’/2ºT), Edenílson (Kadir 18’/2ºT), Cristian Medina e Danilo; Matheus Martins (Jordan Barrera 34’/2ºT) e Arthur Cabral – Técnico: Franclim Carvalho.