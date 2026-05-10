Fluminense pressiona, mas fica no empate contra o Vitória pelo Brasileiro
Publicado em 09/05/2026 às 20:13
Alterado em 10/05/2026 às 12:51
O Fluminense empatou com o Vitória em 2 a 2 neste sábado (9), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. John Kennedy e Kevin Serna marcaram os gols do Tricolor, que chegou a 27 pontos, na terceira colocação da tabela de classificação.
A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo na próxima terça-feira (12) para enfrentar o Operário-PR, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será às 21h30, no Maracanã. Uma vitória simples garante o Tricolor na próxima fase. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
PRIMEIRO TEMPO
Com boas chegadas ao ataque e seguro na defesa, o Fluminense foi melhor durante toda a etapa inicial. A primeira oportunidade surgiu aos 14 minutos, quando Soteldo rolou para Lucho Acosta, que escorou para Nonato chutar com perigo rente à trave. Aos 20, Savarino arriscou de longe e a bola saiu pelo lado. Aos 23, John Kennedy recebeu de Samuel Xavier e chutou forte para fora.
O Tricolor manteve o ímpeto ofensivo e chegou ao primeiro gol. Aos 34 minutos, Nonato roubou a bola na entrada da área e achou Savarino, que finalizou com desvio na zaga. Na cobrança do escanteio, após disputa no alto, a bola sobrou para John Kennedy chutar com categoria no canto do goleiro e abrir o placar para o Fluminense.
SEGUNDO TEMPO
O Fluminense construiu boas oportunidades logo após o intervalo. Aos cinco minutos, Lucho Acosta tabelou com Samuel Xavier, fez fila na defesa e cruzou para John Kennedy, que finalizou de letra para defesa do goleiro. Aos nove, o time saiu em contra-ataque, Savarino cruzou, Soteldo chutou colocado e o goleiro salvou o que seria o segundo gol tricolor. Aos dez, Soteldo cruzou e Lucho Acosta cabeceou por cima.
O Vitória empatou o confronto aos 17 minutos, de pênalti. O Tricolor ainda chegou ao ataque aos 18, quando Alisson recebeu de Lucho Acosta e finalizou para defesa do goleiro, mas viu o adversário chegar ao segundo gol aos 21.
Em busca de um resultado melhor, o Fluminense tentou construir chances de finalização até chegar ao empate. Aos 45, John Kennedy deu belo passe para Kevin Serna encobrir o goleiro e marcar o segundo do Tricolor. O Tricolor pressionou no fim, mas não conseguiu fazer o terceiro gol.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
09/05/2026, 18h, Maracanã
Fluminense (2)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Millán e Renê; Alisson (Hércules), Nonato (Castillo) e Lucho Acosta; Savarino (Riquelme), Soteldo (Kevin Serna) e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Vitória (2)
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Neris), Edenilson, Caíque (Zé Breno), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Ronald Lopes), Martínez e Zé Vitor; Renê (Renzo López) e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.
Gols: John Kennedy (35’ 1T), Kevin Serna (45’ 2T) (FLU); Renato Kayzer (17’ 2T), Renê (21’ 2T) (VIT)
Cartões amarelos: Alisson, Riquelme, Renê (FLU); Renato Kayzer, Ramon (VIT)
Arbitragem: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Alex dos Santos. (com informações da Assessoria de Comunicação do Fluminense)