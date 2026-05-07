Botafogo vence Racing de novo e se garante no mata-mata da Copa Sul-Americana
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 07/05/2026 às 00:57
Alterado em 07/05/2026 às 17:36
Com mais uma vez Danilo sendo decisivo, o Botafogo voltou a vencer o Racing por 2 a 1, desta vez no Nilton Santos, nesta quarta-feira (6), e se garantiu no mata-mata da Copa Sul-Americana com duas rodadas de antecedência. O Glorioso reassumiu a liderança do Grupo E, com 10 pontos, e não pode mais ser alcançado pelos argentinos, que estão em 3º, por conta do confronto direto como critério de desempate.
Agora, o Botafogo vai definir se avança diretamente às oitavas de final, sendo 1º, ou se precisará disputar os playoffs contra um dos terceiros colocados da Libertadores, em caso de avançar como segundo. Faltam agora dois jogos fora de casa, contra o lanterna e eliminado Independiente Petrolero, na altitude de Sucre, na Bolívia, dia 20, e o vice-líder Caracas, na Venezuela, dia 27.
O jogo
O Botafogo foi superior no primeiro tempo, aproveitando-se dos espaços dados pelo Racing. A partida até começou mais estudada, mas o Glorioso teve uma boa chance na bola parada aos 14 minutos: Alex Telles cobrou escanteio da direita e Alexander Barboza, de volta ao time em meio à possível saída para o Palmeiras, acabou desviando para fora no segundo pau, quase embaixo da trave.
Pouco depois, o Fogão conseguiu abrir o placar. Melhor em campo, Cristian Medina deu a enfiada para Júnior Santos, o zagueiro Di Césare – outrora especulado – tentou cortar de carrinho e acabou jogando contra o patrimônio: 1 a 0. O Racing só teve uma finalização mais perigosa, aos 21, com Solari de fora da área, com desvio, para defesa de Neto.
Com a vantagem no placar, o Botafogo seguiu controlando muito bem a partida, apostando nas estocadas rápidas para o ataque. E teve a chance de marcar o segundo, novamente na bola parada. Após uma cobrança de “latereiro”, Barboza cabeceou para trás e Kadir conseguiu finalizar de cabeça no cantinho esquerdo, mas o goleiro Cambeses foi muito bem e defendeu sem dar rebote.
O Botafogo voltou do intervalo desatento. Logo aos dois minutos, Solari entrou na área e chutou, Neto rebateu para frente, a bola pegou em Barboza e saiu pela linha de fundo, com muito perigo. Dois minutos depois, o Glorioso permitiu o contra-ataque, Rojas cruzou da esquerda com leve desvio em Vitinho e Maravilla Martínez, entre os dois zagueiros, cabeceou com categoria, deixando tudo igual em 1 a 1.
O empate fez o Racing esfriar um pouco mais o jogo, e o Botafogo teve novamente de se lançar. Aos 11, Medina enfiou na medida para Danilo, que dominou e finalizou forte, mas Cambeses saiu muito bem do gol e conseguiu defender. Os argentinos chegaram com perigo aos 24: após cruzamento da direita, Júnior Santos afastou mal e Adrián Fernández chutou forte, para defesa importante de Neto.
A partida estava complicada, e aí quem tratou de descomplicar foi Danilo. Sob os olhares de Carlo Ancelotti, o volante cobrou lateral, Júnior Santos brigou com a bola e com a defesa, Danilo dominou, puxou para o meio, Matheus Martins deu um totozinho e o camisa 8 chutou rasteiro, contando com a colaboração de Cambeses, que deixou a bola passar por baixo dele: Botafogo 2 a 1 e o Nilton Santos novamente em êxtase.
Aí o Alvinegro foi mais esperto, conseguiu fazer o relógio andar a seu favor e segurou a segunda vitória em dois jogos contra o Racing, que ficou em situação complicada no Grupo E. Nos acréscimos, o time argentino ainda ficou sem goleiro, depois da expulsão de Cambeses por falta dura em Lucas Villalba fora da área – Santiago Sosa fez a função nos segundos finais.
Próximos jogos do Botafogo
O Botafogo volta a campo agora no domingo (10) para visitar o Atlético-MG, às 16h, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o Glorioso enfrenta a Chapecoense, dia 14, às 18h, na Arena Condá, na partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 1 RACING
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 6/5/2026 – 21h30
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Sebastián Vela (COL)
VAR: Leodán González (URU)
Renda e público: R$ 294.867,00 / 11.252 pagantes / 12.644 presentes
Cartões amarelos: Kadir, Lucas Villalba e Edenílson (BOT); Adrián Fernández, Baltasar Rodríguez e Di Césare (RAC)
Cartão vermelho: Cambeses 48’/2ºT (RAC)
Gols: Di Césare (contra) 18’/1ºT (1-0), Adrián Martínez 4’/2ºT (1-1) e Danilo 29’/2ºT (2-1)