Domingo, 03 de de 2026

Vasco sai atrás, mas busca empate diante do Flamengo com gols de Robert Renan e Hugo Moura

Por ESPORTES JB
Publicado em 03/05/2026 às 18:38

Alterado em 03/05/2026 às 20:49

O Vasco empatou com o Flamengo por 2 a 2 na tarde deste domingo (3), em jogo disputado no Maracanã, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Robert Renan é o volante Hugo Moura marcaram os dois gols vascaínos.

No meio da próxima semana, o Gigante da Colina enfrenta o Audax Italiano, do Chile, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo acontece na quarta-feira (6), às 19h, no estádio Municipal de La Florida, em Santiago.

Pelo Brasileirão, o próximo jogo é em casa, no dia 10 de maio, às 20h30, quando recebe o Athletico Paranaense em São Januário.

Com o resultado, o Flamengo soma mais um ponto na competição e agora volta suas atenções para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Independiente Medellín na quinta-feira (7), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.


O JOGO

O Flamengo começou a partida controlando a posse de bola e ocupando o campo ofensivo. Logo aos 8 minutos, abriu o placar com Pedro. Após jogada pela esquerda, o atacante disputou com a defesa adversária dentro da área, levou a melhor e finalizou com força para fazer 1 a 0.

Com a vantagem, o Rubro-Negro seguiu com mais presença no ataque, ao trocar passes e buscar espaços diante de um Vasco mais recuado. Ainda no primeiro tempo, criou novas oportunidades, mas não conseguiu ampliar.

Na segunda etapa, o Flamengo marcou novamente. Aos 14 minutos, Jorginho converteu pênalti sofrido por Pedro e ampliou para 2 a 0.

Após estar atrás no marcador por 2 a 0, mesmo tendo criado boas oportunidades ao longo da partida, o Vasco não desistiu e seguiu buscando chances.

Aos 38 da etapa final, Nuno Moreira cobriu escanteio na medida para Robert Renan subir de cabeça e mandar para o fundo do gol.

Depois, aos 51, no último minuto de jogo, Hugo Moura marcou o segundo do Vasco para deixar a partida igual no Maracanã. Final de jogo: 2-2.

FICHA TÉCNICA

ESCALAÇÕES:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Spinelli), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes, Rojas (Nuno Moreira); Puma Rodríguez, Brenner (Adson) e David (Andrés Gómez). Técnico: Renato Gaúcho.

Flamengo: Rossi; Varela, Leo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (Saúl), Luiz Araújo (De La Cruz); Plata, Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim.

Cartões amarelos: Cauan Barros, Carlos Cuesta, Paulo Henrique; Léo Pereira, Plata, Alex Sandro.

(com assessorias de comunicação do Vasco e do Flamengo)

