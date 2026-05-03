Botafogo leva virada do Remo dentro de casa e perde a primeira com Franclim Carvalho
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 02/05/2026 às 18:00
Alterado em 03/05/2026 às 09:38
O Botafogo saiu na frente no início, mas deixou o jogo aberto o tempo todo e perdeu para o Remo de virada por 2 a 1, nos acréscimos, na tarde deste sábado (2), decepcionando seu torcedor no Estádio Nilton Santos. Neto falhou mais uma vez, assim como o sistema defensivo.
O resultado interrompe uma sequência invicta de nove jogos na temporada e é a primeira derrota alvinegra sob o comando de Franclim Carvalho. O Botafogo chegou à terceira partida em casa sem vencer no Campeonato Brasileiro e parou nos 17 pontos, caindo para a 9ª posição e podendo ser ultrapassado por mais times na sequência da 14ª rodada.
O jogo
Com uma formação ofensiva, o Botafogo iniciou o jogo com muita força na bola parada. Logo aos cinco minutos, a jogadinha ensaiada saiu, Alex Telles cobrou escanteio para trás e Matheus Martins finalizou no canto, mas Marcelo Rangel espalmou. Depois, no mesmo lado, Telles bateu escanteio, Arthur Cabral cabeceou no primeiro pau e o goleiro salvou. Só que, aos 12, a bola entrou: escanteio de Alex Telles, gol de Ferraresi, o primeiro dele com a camisa alvinegra, fazendo 1 a 0.
Mesmo com a vantagem no placar, o Glorioso continuou atacando, empurrado por seu torcedor. Aos 17 minutos, em boa jogada trabalhada, Vitinho bateu de perna esquerda em curva e a bola saiu com perigo. Depois, aos 22, foi a vez de Arthur Cabral chutar com força no alto, para uma defesaça de Marcelo Rangel. Na sequência, Kadir teve uma chance claríssima: ele recebeu enfiada de Medina e saiu cara a cara com o goleiro, mas acabou tirando demais do gol e bateu para fora.
Naquela altura, o Botafogo já era para estar vencendo por uma margem melhor, mas o futebol costuma punir tantas chances perdidas. O Remo era perigoso nos contra-ataques e teve duas chances de empatar na parte final do primeiro tempo. Aos 34 minutos, Jajá recebeu em velocidade, passou por Bastos e saiu de cara, mas Neto saiu muito bem da meta e evitou o gol. Depois, em cruzamento que veio do lado esquerdo, Patrick desviou de cabeça no primeiro pau, a bola resvalou na trave e saiu. O jogo estava perigoso, sem necessidade.
Antes do primeiro minuto do segundo tempo ser completado, o Remo chegou com perigo de novo: Jajá saiu na cara de Neto, mas adiantou demais a bola e o goleiro fez a defesa. O Botafogo respondeu aos sete: Matheus Martins recebeu passe açucarado de Danilo e chutou por cima, desperdiçando uma boa oportunidade de ampliar.
O joga estava traiçoeiro, e o Botafogo não conseguia matar o confronto ou manter a situação sob controle. Com isso, acabou sofrendo um empate, numa falha da defesa. Após cruzamento da esquerda, Bastos tentou cabecear – Marçal estava pronto para fazer o corte -, mas acabou dando uma assistência para Alef Manga, que chutou forte, não dando chances a Neto: 1 a 1, aos 24 minutos.
O Botafogo foi para o abafa nos minutos finais, mas faltava sempre o último toque para finalizar. E acabou sofrendo a virada nos acréscimos. Aos 47 minutos, Poveda arriscou o chute rasteiro, Neto rebateu para frente e Jajá conferiu no rebote: 2 a 1 e vaias merecidas no Nilton Santos.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 2 REMO
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 2/5/2026 – 16h
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)
Renda e público: R$ 696.020,00 / 18.780 pagantes / 22.116 presentes
Cartões amarelos: Vitinho e Danilo (BOT); Tchamba e Leonel Picco (REM)
Cartões vermelhos: –
Gols: Ferraresi 12’/1ºT (1-0), Alef Manga 24’/2ºT (1-1) e Jajá 47’/2ºT (1-2)