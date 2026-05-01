Vasco domina e vence Olimpia (PAR) em São Januário pela Copa Sul-Americana

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Publicado em 30/04/2026 às 23:39

Alterado em 01/05/2026 às 09:31

O Vasco jogou bem; vascaínos se animaram para o clássico com o Flamengo Foto: Vasco

O Vasco da Gama recebeu o Olímpia (PAR) na noite desta quinta-feira (30), em São Januário, pela 3ª rodada da Fase de Grupos da Copa Sul-Americana. O Cruzmaltino não tomou conhecimento do adversário e venceu de forma segura por 3 a 0, com gols de Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson.

Com o resultado, o Vasco assume a liderança do Grupo G com 4 pontos somados e só retorna aos gramados na competição para duelar com o Audax Italiano, no Chile, na próxima semana. Já pelo Brasileirão, o Cruzmaltino terá pela frente o Clássico dos Milhões, contra o Flamengo, no Maracanã, às 16h do domingo (3).

O jogo

Vasco da Gama 3×0 Olimpia (PAR) – Copa Sul-Americana, Fase de Grupos, 3ª rodada – Estádio São Januário – 30/04/2026 às 19h

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

AVAR: Byron Romero (EQU)

Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura, Ramon Rique (Barros), Rojas (Brenner); Nuno Moreira, Adson (Marino) e Spinelli. Técnico: Alexandre Mendes.

Olimpia (PAR): Oliveira; Morales, Vera, Gamarra, Rodríguez; Ortiz (Alfaro), Franco (Sánchez), Quintana (Silva); Lezcano (Leguizamón), Benítez e Sandoval (Alcaraz). Técnico: Pablo Sánchez.

Cartões amarelo: Adson, Brenner e Lucas Freitas (VAS); Sandoval (OLI)

Gols: Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson (VAS). (com informações da Assessoria de Comunicação do Vasco)