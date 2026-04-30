Flamengo empata com o Estudiantes, segue líder do Grupo A e invicto na Libertadores 2026

Rubro-Negro sai na frente com Luiz Araújo, mas sofre o empate na etapa final em duelo disputado em La Plata, na Argentina

Publicado em 30/04/2026 às 00:08

Alterado em 30/04/2026 às 08:42

Por Manuela Tostes - O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Jorge Luis Hirschi, pela 3ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Em um jogo disputado e com momentos de tensão, o time rubro-negro abriu o placar no primeiro tempo, mas viu os argentinos igualarem na etapa final. Ainda assim, o resultado mantém a equipe na liderança do Grupo A, agora com sete pontos.

A partida também ficou marcada por fatores extracampo, como a lesão de Arrascaeta ainda na primeira etapa, diagnosticada como fratura na clavícula direita, e decisões de arbitragem que geraram reclamações ao longo do confronto. Mesmo assim, o Flamengo sustenta uma sequência positiva: já são oito jogos sem derrota, com consistência defensiva e competitividade fora de casa.

O jogo

O início foi de imposição do Estudiantes, que buscou pressionar com bolas longas e presença no campo ofensivo. O Flamengo, por sua vez, mostrou eficiência quando teve espaço.

Aos 33 minutos, a equipe de Leonardo Jardim abriu o placar em uma jogada construída com velocidade e precisão. Samuel Lino encontrou Bruno Henrique em um belo passe em profundidade, e o atacante fez o passe para Luiz Araújo, que empurrou, sozinho pela direita, para o gol aberto. Esse foi o 3º gol do camisa 7 na temporada.

O lance também ampliou uma marca importante de Bruno Henrique: o atacante chegou a 44 participações diretas em gols na história da Libertadores, se isolando como o brasileiro com mais contribuições na competição.

Antes do intervalo, o Flamengo ainda precisou lidar com a saída de Arrascaeta, que, aos 21 minutos, deixou o campo após uma dividida e foi encaminhado ao hospital, onde teve confirmada a fratura na clavícula direita.

Na volta para o segundo tempo, o Estudiantes aumentou a pressão e passou a ocupar mais o campo ofensivo. O empate veio após sequência de jogadas dentro da área, aos 10 minutos, com Carrillo aproveitando o rebote após defesa de Rossi: 1x1.

Além disso, houve reclamações por possíveis cartões não aplicados em lances envolvendo Emerson Royal e o Bruno Henrique, aumentando o clima de tensão na partida.

Nos minutos finais, o time argentino seguiu pressionando, mas parou em boas intervenções de Rossi, que garantiu o empate fora de casa.

Com o resultado, o Flamengo chega a sete pontos e segue na liderança do Grupo A da Conmebol Libertadores. O Estudiantes aparece na segunda colocação, com cinco pontos, enquanto Independiente Medellín (1) e Cusco (0) completam a chave.

Estudiantes de La Plata

Fernando Muslera; Eric Meza, González Pírez, Tomás Palacios e Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves (Brian Aguirre), Mikel Amondarain e Facundo Farías (Edwuin Cetré); Tiago Palacios (Adolfo Gaich) e Guido Carrillo (Alexis Castro).

Técnico: Alexander Medina.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo e Jorginho; Luiz Araújo (Plata), De Arrascaeta (Jorge Carrascal) e Samuel Lino (Saúl); Bruno Henrique (Pedro).

Técnico: Leonardo Jardim.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (03) para enfrentar o Vasco, às 16h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Ficha técnica

Estudiantes 1 x 1 Flamengo – Conmebol Libertadores da América | 3ª rodada | Grupo A

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi – La Plata

Data e horário: 29/04/2026, às 21h30

Arbitragem: Piero Maza (CHI), José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

Cartões amarelos: Tiago Palacios (EST), Facundo Farías (EST), Emerson Royal (FLA), Tomás Palacios (EST) e Ezequiel Piovi (EST)

Cartões vermelhos: Leonardo Jardim (FLA) e Cacique Medina (EST)

Gols: Luiz Araújo (33'1°T) e Guido Carrillo (10'2°T). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)