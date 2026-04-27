Flamengo goleia o Atlético-MG na Arena MRV e emplaca sétima vitória seguida na temporada
Por ESPORTES JB
Publicado em 26/04/2026 às 22:45
Alterado em 27/04/2026 às 07:56
Atuando fora de casa, na Arena MRV, o Flamengo manteve a excelente fase e goleou o Atlético-MG por 4 a 0, neste domingo (26), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação dominante desde o primeiro tempo, o time comandado por Leonardo Jardim construiu a vitória com autoridade, chegou à sétima vitória consecutiva na temporada e encostou de vez na liderança da competição, somando 26 pontos e ainda com um jogo a menos a disputar.
O jogo
Nos primeiros movimentos de bola rolando, as duas equipes buscavam controlar a posse para sair trocando passes no campo ofensivo. E, na primeira boa chegada, o Mengão abriu o marcador logo aos sete minutos. Arrascaeta lançou Samuel Lino pela ponta esquerda, o atacante invadiu a área e cruzou rasteiro na medida para Pedro apenas completar para as redes: 1 a 0. Foi o 14º gol do camisa 9 na temporada, o sexto no Brasileirão.
Após ficar em vantagem, o Flamengo passou a controlar ainda mais a posse de bola, trocando passes no campo de ataque, e por pouco não ampliou aos 15'. Pedro deu um belo passe de calcanhar para Arrascaeta, que avançou em velocidade, cortou para dentro e bateu colocado, buscando o canto. Everson se esticou todo para evitar o segundo gol rubro-negro.
Aos 30', o Mais Querido ampliou com um belo gol de Plata. O equatoriano arrancou pelo meio, passou por três marcadores e bateu colocado de fora da área. A bola entrou no cantinho direito, sem chance para o goleiro. Com mais esse gol, podemos chamar o estádio do Atlético-MG de Arena Gonzalo Plata!
Para coroar a grande exibição na primeira etapa, Arrascaeta marcou o terceiro aos 45'. Plata deu de calcanhar para Varela cruzar na medida, e o camisa 10 subiu mais alto que a defesa atleticana para cabecear firme: 3 a 0. Foi o 11º gol do uruguaio contra o Atlético-MG. Com isso, o Rubro-Negro foi para o intervalo com ampla vantagem e total controle da partida.
Na volta para o segundo tempo, o Flamengo manteve a mesma formação. Precisando diminuir o prejuízo, o Atlético-MG passou a atacar com mais frequência e levou algum perigo, mas encontrou uma defesa rubro-negra bem postada. Com o resultado sob controle, o Mengão adotou uma postura mais estratégica, explorando os contra-ataques.
Antes dos 30 minutos, o técnico Leonardo Jardim promoveu mudanças na equipe: Luiz Araújo entrou no lugar de Samuel Lino, e Saúl substituiu Jorginho. Na sequência, Bruno Henrique e Ayrton Lucas também foram a campo nas vagas de Arrascaeta e Alex Sandro, respectivamente.
Na reta final, o Flamengo transformou a superioridade em goleada. Após bela triangulação dentro da área, Evertton Araújo rolou para Pedro empurrar para o fundo das redes e marcar seu segundo gol na partida, o quarto do Rubro-Negro. Já nos acréscimos, Evertton Araújo ainda acertou o travessão e quase fez o quinto.
Com o resultado, o Flamengo chegou à sétima vitória consecutiva na temporada e confirmou o grande momento da equipe comandada por Leonardo Jardim, que soma 26 pontos e segue na cola do líder Palmeiras, com um jogo a menos.
Atlético-MG
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco (Tomás Pérez), Maycon (Gustavo Scarpa) e Victor Hugo; Bernard (Minda), Cuello (Dudu) e Cassierra.
Técnico: Eduardo Domínguez.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho (Saúl) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Samuel Lino (Luiz Araújo) e Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim.
Ficha técnica
Atlético-MG 0 x 4 Flamengo - Campeonato Brasileiro | 13ª rodada
Local: Arena MRV - Belo Horizonte (MG)
Data e horário: 26/04/2026, às 20h30
Arbitragem: Rafael Klein (RS), Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)
Cartões amarelos: Varela (FLA), Samuel Lino (FLA) e Tomás Pérez (CAM)
Gols: Pedro (7'/1ºT e 38'/2ºT), Plata (30'/1ºT) e Arrascaeta (45'/1ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)