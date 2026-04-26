Botafogo não consegue sustentar vantagem e empata com Internacional em Brasília
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 25/04/2026 às 23:30
Alterado em 26/04/2026 às 11:00
O Botafogo esteve duas vezes à frente do placar, mas não conseguiu sustentar a vantagem e ficou no empate com o Internacional em 2 a 2 neste sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, desperdiçando dois importantes pontos na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Danilo e Cristian Medina fizeram os gols do Glorioso, que completou o oitavo jogo seguido sem derrota na temporada 2026, mas continua sofrendo muitos gols bobos. O Alvinegro foi a 17 pontos na tabela e se manteve na 9ª colocação, mas pode perder posições na sequência do fim de semana.
O Botafogo buscava mais o ataque, mesmo sem muita inspiração, e teve as principais chances depois dos 30 minutos. Primeiro, após Arthur Cabral disputar a bola no alto e Júnior Santos, livre, furar de forma bizarra. Depois com Matheus Martins, recebendo passe de Danilo, girando sobre a marcação e chutando por cima, com perigo.
O Internacional estava apenas se defendendo e esperando o contra-ataque. E foi assim que teve talvez a principal chance do primeiro tempo. Nos acréscimos, Carbonero passou por Alexander Barboza no lado direito e rolou no meio, Alerrandro chegou finalizando no primeiro pau e Neto conseguiu salvar, fazendo uma importante defesa e mantendo o placar inalterado.
O jogo esquentou no segundo tempo. O Botafogo precisou da estrela de Danilo para abrir o placar. O camisa 8 recebeu passe de Mateo Ponte, girou, levou para a perna esquerda e fez um golaço, no ângulo: 1 a 0. Mas a vantagem alvinegra durou pouco. Aos 13, Carbonero recebeu enfiada de Alerrandro, avançou e chutou cruzado, contando com a colaboração de Neto: 1 a 1.
O Glorioso precisou buscar de novo. E conseguiu aos 20: Edenílson arrancou pelo lado direito e rolou para trás, Matheus Martins chutou mascado, Anthoni tocou, a bola bateu no travessão e Cristian Medina conferiu no rebote, marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Mas a história se repetiu. Numa desatenção, Bernabei empatou para o Inter, após uma bola afastada por Alex Telles no escanteio: 2 a 2.
Os minutos finais foram de pressão do Botafogo. Aos 35, Danilo desarmou Bernabei, avançou e chutou no canto, mas Anthoni espalmou bem para escanteio. Montoro teve outra chance aos 43, mas a bola explodiu na marcação colorada. O Inter acabou se segurando e o jogo, que foi em Brasília por conta de um show no Nilton Santos, acabou empatado.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 2 INTERNACIONAL
Estádio: Mané Garrincha
Data-Hora: 25/4/2026 – 18h30
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa/PR) e Acacio Menezes Leão (PA)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Renda e público: R$ 1.936.951,00 / 16.332 presentes
Cartões amarelos: Arthur Cabral, Franclim Carvalho e Joaquín Correa (BOT); Félix Torres, Victor Gabriel e Clayton (INT)
Gols: Danilo 8’/2ºT (1-0), Carbonero 13’/2ºT (1-1), Cristian Medina 20’/2ºT (2-1) e Bernabei 28’/2ºT (2-2)
BOTAFOGO: Neto; Vitinho (Mateo Ponte 32’/1ºT), Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Edenílson (Joaquín Correa 21’/2ºT) e Danilo; Júnior Santos (Kadir – Intervalo), Arthur Cabral (Allan 32’/2ºT) e Matheus Martins (Álvaro Montoro 21’/2ºT) – Técnico: Franclim Carvalho.
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho 16’/2ºT) e Allex; Vitinho (Alan Patrick 16’/2ºT), Alerrandro (Borré 16’/2ºT) e Carbonero (Matheus Bahia 38’/2ºT) – Técnico: Paulo Pezzolano.