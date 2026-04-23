Flamengo vence o Vitória no Maracanã e larga na frente na Copa do Brasil

Rubro-Negro faz 2 a 1 no jogo de ida, mantém boa fase e leva vantagem para decisão no Barradão

Publicado em 22/04/2026 às 23:55

Alterado em 23/04/2026 às 08:26

Por Manuela Tostes - Na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã com mais de 44 mil presentes, o Rubro-Negro estreou com o pé direito na Copa do Brasil derrotando o Vitória por 2 a 1, pelo duelo de ida da Quinta Fase da competição, abrindo vantagem no confronto. No jogo de volta, no Barradão, o Mais Querido terá o empate ao seu favor para se classificar.

Com gols de Evertton Araujo e Pedro, o time comandado por Leonardo Jardim foi superior durante boa parte do jogo, criou as melhores oportunidades e poderia ter construído um placar ainda mais elástico. O resultado amplia a sequência positiva da equipe, que chega à sexta vitória consecutiva na temporada, fato que não acontecia desde agosto de 2025.



O jogo

O Flamengo começou a partida buscando o ataque, mas encontrou um início equilibrado. Aos 10 minutos, Evertton Araujo abriu o placar com um golaço: o volante cria do Ninho recebeu de Nico De La Cruz na intermediária, avançou e soltou uma pancada de direita, encobrindo o goleiro.

A vantagem, porém, durou pouco. No minuto seguinte, Erick acertou um belo chute, sem deixar a bola cair, e empatou para o Vitória.

Mesmo com o empate, o Rubro-Negro manteve o controle da partida. Com mais posse de bola e presença no campo ofensivo, a equipe criou boas chances, principalmente com Pedro, Cebolinha e Léo Ortiz. O camisa 3, inclusive, chegou a ter cabeçada tocando na trave.

Na volta do intervalo, o Flamengo precisou de poucos minutos para retomar a vantagem. Aos 6’, Bruno Henrique cruzou pela esquerda e Pedro, de cabeça, marcou o segundo gol rubro-negro.

Com o placar favorável, o time seguiu dominante, controlando o jogo e pressionando em busca do terceiro. Arrascaeta ainda acertou o travessão em grande finalização, enquanto o Vitória teve um gol bem anulado por impedimento na segunda etapa.

Nos minutos finais, o Flamengo manteve a pressão, empilhou chances e administrou a vitória até o apito final, garantindo a vantagem para o confronto de volta, que está marcado para o dia 14 de maio, no Barradão.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araujo, De La Cruz (Saúl), Luiz Araújo (Samuel Lino) e Everton Cebolinha (De Arrascaeta); Bruno Henrique (Plata) e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Edenílson); Zé Vitor (Zé Breno), Caíque e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Renê (Fabri) e Matheuzinho (Tarzia).

Técnico: Jardim Ventura

Ficha Técnica

Flamengo 2 x 1 Vitória – Copa Betano do Brasil | Jogo de Ida da 5ª fase

Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro

Data e horário: 22/04/2026, às 21h30

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), Leila Naiara Moreira da Cruz (GO), Michael Stanislau (RS) e Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Danilo (FLA), Tarzia (VIT) e Emerson Royal (FLA)

Gols: Evertton Araujo (10'1°T), Erick (11'1°T) e Pedro (6'2°T) (com informações da Assessoria de Comunicação do Flamengo)