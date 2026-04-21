Botafogo domina o jogo todo, insiste e vence Chapecoense nos acréscimos pela Copa do Brasil
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 21/04/2026 às 19:13
Alterado em 21/04/2026 às 23:11
Depois de insistir por 90 minutos, o Botafogo conseguiu marcar nos acréscimos do segundo tempo com Alex Telles e venceu a Chapecoense por 1 a 0 nesta terça-feira (21), diante de 26 mil torcedores no Nilton Santos, na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Um resultado que faz mais justiça ao que foi o jogo.
O Glorioso agora tem a vantagem de empatar na partida de volta, que será apenas no dia 14 de maio, às 18h, na Arena Condá, em Chapecó. Até lá, o Fogão terá muitos compromissos por Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O jogo desta terça foi a sétima partida seguida do Alvinegro sem derrota e a terceira vitória consecutiva na temporada.
O jogo
Com um time mesclado, o Botafogo dominou o primeiro tempo. A Chapecoense até tentou ficar com a bola no comecinho, mas o Glorioso quase abriu o placar aos seis minutos: Júnior Santos recebeu enfiada de Montoro na direita e rolou para o meio, Kadir finalizou de canhota na trave e a bola voltou no próprio Júnior, que acabou desperdiçando o rebote, chutando para fora.
O Botafogo encontrou certa dificuldade para penetrar na fechada defesa da Chape, mas conseguiu criar algumas ocasiões depois. Aos 34, Ferraresi lançou, Montoro cabeceou para o meio, Kadir tentou o domínio e Júnior Santos chegou com tudo e isolou. No fim do primeiro tempo, ainda houve um possível pênalti do goleiro Anderson por joelhada nas costas de Kadir, mas nada foi marcado.
A Chapecoense abusou do antijogo no segundo tempo, com uma cera impressionante. O Botafogo seguiu atacando, mas quase levou o gol aos 20 minutos: Marceinho cruzou da esquerda e Garcez, totalmente livre, dominou e chutou por cima. Ainda bem! Foi uma das radas oportunidades concedidas pelo Glorioso.
Depois disso, a pressão alvinegra prosseguiu. Aos 23, Alex Telles cobrou escanteio, o goleiro saiu mal, Montoro pegou a sobra de primeira e chutou, a bola desviou em Garcez e bateu na trave. Dois minutos depois, Kadir fez a jogada pelo lado esquerdo e rolou no meio, Vitinho chutou prensado e o goleiro Anderson conseguiu pegar a bola em cima da linha. Incrível.
Era aquele jogo que parecia que a bola não ia entrar. E aí, numa outra rara estocada da Chapecoense, em jogada individual de Ênio, o ex-atacante alvinegro acertou a trave de Neto, de fora da área. No lance seguinte, Montoro lançou e Tucu Correa finalizou, mas Anderson saiu muito bem no abafa. O Fogão não desistiu. E, aos 45, Vitinho cruzou da direita para Alex Telles, do outro lado, chegar cabeceando e fazer o gol que tirou o grito da garganda do torcedor. Ufa!
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 CHAPECOENSE
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 21/4/2026 – 17h
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa/PE)
Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (Fifa/AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Renda e público: R$ 812.690,00 / 21.969 pagantes / 26.001 presentes
Cartões amarelos: Caio Roque e Álvaro Montoro (BOT); Camilo, Rafael Thyere, Marcinho e Anderson (CHA)
Gols: Alex Telles 45’/2ºT (1-0)
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Caio Roque (Alex Telles 10’/2ºT); Allan (Cristian Medina 27’/2ºT), Danilo e Álvaro Montoro; Júnior Santos (Arthur Cabral 19’/2ºT), Kadir (Joaquín Correa 27’/2ºT) e Matheus Martins (Edenílson 27’/2ºT) – Técnico: Franclim Carvalho.
CHAPECOENSE: Anderson; Victor Caetano, Rafael Thyere (Bruno Leonardo 19’/2ºT) e Eduardo Doma; Marcos Vinicius, Camilo, Higor Meritão, Jean Carlos (Walter Clar 28’/2ºT) e Bruno Pacheco (Ênio 28’/2ºT); Marcinho (Rubens 28’/2ºT) e Garcez (João Vitor 44’/2ºT) – Técnico: Fábio Matias.