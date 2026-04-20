Flamengo vence o Bahia no Maracanã e embala no Brasileirão com terceira vitória seguida
Por ESPORTES JB
Publicado em 19/04/2026 às 21:43
Alterado em 20/04/2026 às 08:29
Por Rômulo Paranhos - Mantendo a boa fase na temporada, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 neste domingo (19), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. Com gols de Arrascaeta e Lucas Paquetá, o Rubro-Negro conquistou a terceira vitória consecutiva na competição e chegou aos 23 pontos, se consolidando na segunda colocação, com um jogo a menos. A noite também foi marcada por emoção, com homenagens ao ídolo do basquete brasileiro Oscar Schmidt, eternizado na história do clube.
O jogo
A partida começou com o Flamengo buscando o campo ofensivo na base da troca de passes. Sem a bola, o time rubro-negro pressionava alto para tentar recuperar a posse ainda no campo de ataque.
O Mais Querido manteve a pressão em busca de abrir o placar — o que aconteceu logo aos 16 minutos. Arrascaeta, que entrou em campo vestindo a camisa 14 em homenagem ao eterno ídolo Oscar Schmidt, tabelou com Pedro e finalizou para as redes: 1 a 0. Na comemoração, o uruguaio voltou a homenagear o ícone do basquete nacional, que nos deixou na última sexta-feira (17).
Após o gol, o Bahia precisou se lançar mais ao ataque e conseguiu equilibrar as ações por alguns momentos. Aos 28’, Rossi fez boa defesa após chute de Erick Pulga. Na reta final da primeira etapa, as duas equipes voltaram a buscar o ataque, mas sem alterar o placar. Assim, o Mengão foi para o intervalo em vantagem.
Na volta para o segundo tempo, o Flamengo seguiu com o controle da posse e trocando passes no campo ofensivo em busca de espaços. Aos sete minutos, quase saiu o segundo gol. Plata recebeu pela direita e tocou para Arrascaeta na entrada da área. O uruguaio bateu colocado, mas Léo Vieira fez a defesa.
Três minutos depois, mais uma grande chance rubro-negra: Varela cruzou na área e Arrascaeta cabeceou na trave. Por muito pouco o Flamengo não ampliou. Aos 17’, o Bahia respondeu com um chute no travessão de Jean Lucas.
Com o passar do tempo, o jogo ficou mais aberto, com as duas equipes criando oportunidades. Aos 30’, Pedro tentou surpreender do meio-campo ao perceber o goleiro adiantado, mas Léo Vieira conseguiu desviar para escanteio. Na sequência, Plata fez grande jogada individual pela direita e finalizou para nova defesa do goleiro.
Aos 34’, o Flamengo chegou ao segundo gol. De La Cruz cobrou escanteio na área, Saúl desviou e Lucas Paquetá apareceu para finalizar de primeira e ampliar: 2 a 0 no Maracanã. Vale destacar que tanto Nico quanto Saúl haviam acabado de entrar na partida, que também marcou o retorno do espanhol aos gramados após se recuperar de uma cirurgia no calcanhar.
Nos minutos finais, o Mais Querido administrou o resultado e garantiu mais uma vitória importantíssima no Brasileirão para seguir na cola do líder Palmeiras.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo (Saúl), Lucas Paquetá e Arrascaeta (De La Cruz); Plata, Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Luiz Araújo).
Técnico: Leonardo Jardim.
Bahia
Léo Vieira; Gilberto (Caio Alexandre), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Erick Pulga (Ademir), Willian José (Everaldo) e Cristian Oliveira (Sanabria).
Técnico: Rogério Ceni.
Ficha técnica
Flamengo 2x0 Bahia – Campeonato Brasileiro | 12ª rodada
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 19/04/2026, às 19h30
Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (SP), Daniel Paulo Ziolli (SP) e Andrey Luiz de Freitas (SP)
Cartão amarelo: Léo Pereira (FLA)
Gols: Arrascaeta (16’/1ºT) e Lucas Paquetá (34’/2ºT). (com informações da Assessoria de Comunicação do Flamengo)