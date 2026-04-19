ESPORTES
Botafogo resolve jogo com 20 minutos e goleia Chapecoense na Arena Condá
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 18/04/2026 às 20:57
Alterado em 19/04/2026 às 09:58
O Botafogo resolveu o jogo com apenas 20 minutos e, de forma tranquila, goleou a Chapecoense por 4 a 1 na noite deste sábado (18), na Arena Condá. Matheus Martins e Edenílson foram os artilheiros, com dois gols cada um – Marcinho, ex-jogador alvinegro, descontou.
Com a vitória, o Glorioso pulou para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, ainda com a 12ª rodada a ser completada. O Fogão completou a sexta partida seguida sem derrota e conquistou o segundo triunfo sob o comando do técnico Franclim Carvalho.
O jogo
O Botafogo começou a partida de forma avassaladora e encaminhou a vitória com 20 minutos de jogo. A equipe alvinegra abriu o placar aos 10, numa jogadinha ensaiada: Alex Telles cobrou escanteio rasteiro para trás e Edenílson, livre, finalizou por baixo do goleiro. Três minutos depois, Matheus Martins saiu da esquerda para o meio, tabelou com Danilo e dobrou a vantagem: 2 a 0.
Antes do relógio marcar 20 minutos, Alex Telles cruzou da esquerda, a bola passou por todo mundo, Vitinho pegou a sobra do lado direito e jogou na cabeça de Edenílson, que marcou seu segundo gol: 3 a 0. O placar deixou a torcida da Chapecoense na bronca, o time da casa sentiu o golpe e a partida seguiu à feição do Botafogo.
Júnior Santos teve a oportunidade de fazer o quarto aos 24, após passe de Matheus Martins, mas jogou nas mãos do goleiro. O próprio MM teve outras duas finalizações, defendidas por Rafael Santos. O jogo estava sob controle, mas o Botafogo acabou cochilando. Nos acréscimos, Marcinho fez valer a Lei do Ex e acertou um bonito chute de fora, diminuindo para 3 a 1.
Com a vantagem construída no primeiro tempo, o Botafogo administrou na etapa final, valorizando a posse de bola e evitando se expor à toa. O Glorioso quase marcou com Arthur Cabral, aos 16, após uma saída errada da Chapecoense, mas o chute acabou saindo com perigo pelo lado esquerdo. Coube a Matheus Martins fechar a conta, já aos 34, com um bonito chute de fora da área em curva: 4 a 1.
FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE 1 X 4 BOTAFOGO
Estádio: Arena Condá
Data-Hora: 18/4/2026 – 18h30
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (Fifa/SP)
Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)
Renda e público: R$ 447.500,00 / 10.184 presentes
Gols: Edenílson 10’/1ºT (0-1), Matheus Martins 13’/1ºT (0-2), Edenílson 20’/1ºT (0-3), Marcinho 47’/1ºT (1-3) e Matheus Martins 34’/2ºT (1-4)
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Everton (Marcos Vinicius 28’/1ºT), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; João Vitor (Jean Carlos 22’/2ºT), David (Vinicius Balieiro 28’/1ºT) e Higor Meritão; Ítalo (Kevin Ramírez 7’/2ºT), Bolasie (Garcez – Intervalo) e Marcinho – Técnico: Fábio Matias.
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenílson (Jordan Barrera 28’/2ºT), Cristian Medina (Allan 31’/2ºT)so e Danilo; Júnior Santos (Joaquín Correa 13’/2ºT), Arthur Cabral (Kadir 28’/2ºT) e Matheus Martins – Técnico: Franclim Carvalho.