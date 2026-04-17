Flamengo goleia o Independiente Medellín e se mantém 100% na Libertadores
Por ESPORTES JB
Publicado em 17/04/2026 às 00:02
Alterado em 17/04/2026 às 08:35
Por Manuela Tostes - O Flamengo segue em grande momento na temporada e confirmou a boa fase com mais uma atuação dominante na Conmebol Libertadores. Na noite desta quinta-feira (16), o Rubro-Negro venceu o Independiente Medellín por 4 a 1, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos, e manteve os 100% de aproveitamento na competição continental.
Com gols de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro, o time comandado por Leonardo Jardim chegou aos seis pontos e permanece na liderança do Grupo A. Superior durante a maior parte do confronto, o Flamengo controlou as ações, mostrou força ofensiva e resolveu o jogo com autoridade diante da Nação.
O jogo
O Flamengo começou pressionando e criando boas oportunidades desde os primeiros minutos. Logo aos 3’, Paquetá encontrou Samuel Lino, que cruzou rasteiro para Carrascal, mas o meia não conseguiu finalizar. A equipe seguiu intensa e, aos 15’, com passe de Ayrton Lucas, Lucas Paquetá abriu o placar com um golaço: o camisa 20 dominou levantando a bola e finalizou de primeira, no canto, sem chances para o goleiro.
Aos 40’, após roubada de bola no meio-campo, o Independiente Medellín empatou com Yony González. Porém, a resposta veio ainda antes do intervalo: aos 45’, Arrascaeta avançou pela direita e cruzou na medida para Bruno Henrique, que subiu mais que a defesa adversária e cabeceou para recolocar o Flamengo em vantagem: 2 a 1.
Na volta para o segundo tempo, o Flamengo precisou de poucos minutos para ampliar. Aos 4’, Bruno Henrique tabelou com Arrascaeta, que finalizou com categoria para marcar o terceiro gol rubro-negro.
Mesmo com o placar favorável, o time seguiu controlando o jogo com tranquilidade, mantendo a posse de bola e administrando o ritmo, além de continuar criando chances e pressionando o adversário.
Aos 19’, Carrascal cobrou falta na área e Léo Pereira apareceu livre para cabecear para o fundo das redes. Após revisão do VAR, no entanto, o lance foi anulado por impedimento.
Nos acréscimos, veio o golpe final pelos pés do maior artilheiro do Flamengo no século XXI: aos 51’, Luiz Araújo puxou contra-ataque e encontrou Pedro, que finalizou de biquinho para fechar a goleada: 4 a 1 e festa dos mais de 55 mil presentes no Maracanã.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Lucas Paquetá (Pedro), Evertton Araújo; Jorge Carrascal (Wallace Yan), De Arrascaeta (Plata), Samuel Lino (Luiz Araújo); Bruno Henrique (De La Cruz). Técnico: Leonardo Jardim
Independiente Medellín: Eder Chaux; Léyser Chaverra (Diego Moreno), José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Esneyder Mena (Hayen Palacios), Baldomero Perlaza (Halam Loboa), Alex Serna, Yony González (John Edwin Montaño); Francisco Chaverra (Daniel Cataño), Francisco Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo
Agenda da semana
O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (19) para enfrentar o Bahia, às 19h30, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Ficha Técnica
Flamengo 4 x 1 Independiente Medellín – Conmebol Libertadores da América | 2ª rodada | Grupo A
Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro
Data e horário: 16/04/2026, às 21h30
Arbitragem: Andres Matonte (URU), Martín Soppi (URU), Pablo Llarena (URU) e Antonio Garcia (URU).
Cartões amarelos: Baldomero Perlaza (DIM), Leyser Chaverra (DIM), Luiz Araújo (FLA), Cataño (DIM).
Gols: Lucas Paquetá (15’1ºT), Yony González (40’1ºT), Bruno Henrique (45’1ºT), De Arrascaeta (4’2ºT), Pedro (51’2ºT). (com assessoria de comunicação do Flamengo)