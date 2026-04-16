Botafogo vence Racing nos acréscimos na terra prometida e lidera grupo na Sul-Americana
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 15/04/2026 às 20:58
Alterado em 16/04/2026 às 11:15
QUE VITÓRIA! Com gol de Danilo nos acréscimos do segundo tempo, o Botafogo venceu o Racing por 3 a 2 nesta quarta-feira (15), dentro do El Cilindro, sem torcida, e assumiu a liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana, com 4 pontos. O Caracas, que venceu o Independiente Petrolero por 1 a 0, também tem quatro pontos, mas menos gols marcados.
Foi a primeira vitória do Glorioso sob o comando de Franclim Carvalho, após dois empates. O Botafogo saiu atrás, virou o jogo e sofreu o empate, mas foi guerreiro e nunca desistiu da partida. Que a vitória seja um divisor de águas na temporada alvinegra!
O jogo
Quando saiu a escalação, com Neto no gol, a torcida do Botafogo já previa o pior. E o jogo começou com uma falha de quem? Dele mesmo! Após uma falta cobrada no lado esquerdo, Neto saiu socando o vento e Santiago Sosa, de cabeça, fez 1 a 0 para o Racing. O gol logo no início atrapalhou o Alvinegro, que continuou levando sufoco.
Aos nove minutos, Martirena enfiou, Barboza tentou cortar, mas deixou na medida para Maravilla Martínez, que avançou, driblou Neto e chutou, Ferraresi se jogou na bola e salvou de forma providencial o que seria o segundo gol. Na sequência, em cobrança de escanteio, Neto se redimiu e fez uma defesaça no chão, em cabeceio de Colombo.
O Botafogo foi conseguindo aos poucos melhorar no jogo depois da pressão inicial do Racing e empatou aos 22: Ferraresi tentou o lançamento, a zaga do time argentino bateu cabeça e Athur Cabral, espero, pegou a sobra, avançou e chutou por baixo de Cambeses: 1 a 1. Pouco depois, em boa jogada pela direita, Mateo Ponte rolou com inteligência para trás e Matheus Martins chutou em curva, mas sem direção, nas mãos do goleiro.
Com muita entrega em campo, o Botafogo conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Barboza descolou ótimo lançamento, Júnior Santos saiu do campo de defesa, avançou em disparada e tocou na saída do goleiro, fazendo 2 a 1 aos 41 minutos. Mas o Alvinegro terminou a etapa inicial sofrendo um susto: nos acréscimos, após cruzamento da direita, Maravilla Martínez cabeceou dentro da pequena área e Neto fez outra defesa milagrosa.
O Racing entrou no segundo tempo disposto a conseguir o empate. Logo aos seis minutos, Pardo lançou, Baltasar Rodríguez tentou chutar, a bola saiu mascada e sobrou livre para Adrián Martínez, que cabeceou e Neto defendeu no reflexo. O Botafogo não voltou bem do intervalo e levou o gol aos 18: após lançamento de muito longe, Cannavo rolou da direita e Adrián Martínez só completou no centro, deixando tudo igual.
O jogo caiu bastante de ritmo, e o Botafogo não conseguiu voltar para o jogo. Mas não desistiu nenhum momento. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Kadir – que havia acabado de entrar – recebeu passe de Jordan Barrera e tocou para Danilo, livre na área, marcar o gol da vitória alvinegra, que pode ser um divisor de águas – tomara!
FICHA TÉCNICA
RACING 2 X 3 BOTAFOGO
Estádio: El Cilindro
Data-Hora: 15/4/2026 – 19h
Árbitro: Cristián Garay (CHI)
Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Público: Portões fechados
Cartões amarelos: Baltasar Rodríguez, Cannavo e Adrian Fernández (RAC); Allan, Arthur Cabral, Franclim Carvalho e Mateo Ponte (BOT)
Gols: Santiago Sosa 3’/1ºT (1-0), Arthur Cabral 22’/1ºT (1-1), Júnior Santos 41’/1ºT (1-2), Adrián Martínez 18’/2ºT (2-2) e Danilo 48’/2ºT (2-3)
RACING: Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo e Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez (Zuculini 35’/2ºT) e Gonzalo Sosa (Adrian Fernández – Intervalo); Martirena (Vergara 16’/2ºT), Adrián Martínez e Conechny (Solari 16’/2ºT) – Técnico: Gustavo Costas.
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque 35’/2ºT); Allan, Edenílson (Danilo 12’/2ºT) e Cristian Medina; Júnior Santos (Lucas Villalba 12’/2ºT), Arthur Cabral (Kadir 47’/2ºT) e Matheus Martins (Jordan Barrera 35’/2ºT) – Técnico: Franclim Carvalho.
Botafogo quebra sequência histórica do Racing, e Conmebol destaca feito
O site da Conmebol destacou um feito histórico do Botafogo na vitória sobre o Racing pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (15/4), no El Cilindro. O clube argentino não tinha perdido nenhum jogo em casa para um time do Brasil no século XXI em fases de grupos nas competições internacionais.
Até então, o Racing tinha cinco vitórias e dois empates no período, com apenas um gol sofrido em sete partidas contra brasileiros na Argentina. Só nesta quarta, o clube de Avellaneda sofreu três, marcados por Arthur Cabral, Júnior Santos e Danilo.
Sequência invicta do Racing em casa contra brasileiros em fases de grupos das competições Conmebol (até enfrentar o Botafogo):
2018 – Racing 4×2 Cruzeiro – Libertadores
2018 – Racing 4×0 Vasco – Libertadores
2021 – Racing 0x0 São Paulo – Libertadores
2022 – Racing 2×0 Cuiabá – Sul-Americana
2023 – Racing 1×1 Flamengo – Libertadores
2024 – Racing 3×0 Red Bull Bragantino – Sul-Americana
2025 – Racing 1×0 Fortaleza – Libertadores
2026 – Racing 2×3 Botafogo – Sul-Americana