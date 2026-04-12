Flamengo vence o Fluminense no Maracanã com dois gols de Pedro pelo Brasileirão

Rubro-Negro faz grande primeiro tempo, constrói vantagem e segura resultado em clássico disputado

Publicado em 12/04/2026 às 20:25

Alterado em 12/04/2026 às 21:09

Por Manuela Tostes - O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com grande atuação coletiva e dois gols de Pedro, o Rubro-Negro construiu a vantagem no início do segundo tempo e garantiu mais três pontos no clássico carioca.

A partida marcou o reencontro das equipes após a final do Campeonato Carioca desta temporada, vencida pelo Flamengo nos pênaltis.

O jogo

O Flamengo começou a partida impondo ritmo intenso e pressionando a saída de bola adversária. Logo aos sete minutos, após erro do goleiro Fábio, Samuel Lino ajeitou de primeira para Pedro, que dominou e finalizou com rapidez, mesmo de costas, para abrir o placar com um golaço: 1 a 0.

Superior na primeira etapa, o Rubro-Negro seguiu criando chances. Plata teve grande oportunidade após roubar a bola no campo de ataque, mas parou em defesa do goleiro adversário. Arrascaeta e Lino também participaram de boas construções ofensivas, mantendo o Flamengo no controle das ações.

Na volta do intervalo, o domínio se transformou em vantagem ampliada. Aos seis minutos, Samuel Lino cruzou com precisão pela esquerda, e Pedro apareceu na segunda trave para completar de peito e marcar o segundo gol rubro-negro: 2 a 0.

O Flamengo ainda teve chances para ampliar, incluindo uma finalização de Pedro na trave, mas viu o Fluminense diminuir aos 31 minutos, após erro na saída de bola: 2 a 1.

Nos minutos finais, o clássico ganhou intensidade. O Fluminense tentou pressionar em busca do empate, mas o sistema defensivo rubro-negro se manteve firme. Rossi fez boas defesas, e a equipe conseguiu segurar o resultado até o apito final, mesmo após a expulsão de Carrascal nos acréscimos.

Destaque

Autor dos dois gols da partida, Pedro alcançou marcas importantes com o Manto Sagrado. O camisa 9 chegou a 163 gols pelo Flamengo, ultrapassando Gabriel Barbosa e se isolando como o sexto maior artilheiro da história do clube, além de se consolidar como o maior goleador rubro-negro no século XXI.

O atacante também ampliou seu protagonismo no Maracanã, onde é o maior artilheiro do Flamengo na era recente, e chegou ao seu 72º gol em Campeonatos Brasileiros, sendo o principal goleador do clube na era dos pontos corridos.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Juan Freytes, Renê (Guilherme Arana); Matheus Martinelli (Jefferson Savarino), Hércules; Agustín Canobbio, Luciano Acosta (Ganso), Kevin Serna; John Kennedy (Rodrigo Castillo).

Técnico: Luis Zubeldia.

Flamengo

Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá; Gonzalo Plata (Jorge Carrascal), De Arrascaeta (De La Cruz), Samuel Lino (Bruno Henrique); Pedro (Luiz Araújo).

Técnico: Leonardo Jardim.

Ficha técnica

Fluminense 1 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro | 11ª rodada

Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro

Data e horário: 12/04/2026, às 18h

Arbitragem: Raphael Claus (SP), Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Matheus Martinelli (FLU), Agustín Canobbio (FLU), Rodrigo Castillo (FLU), Luiz Araújo (FLA), Bruno Henrique (FLA) e Evertton Araújo (FLA)

Cartão vermelho: Jorge Carrascal (FLA)

Gols: Pedro (7’/1ºT), Pedro (6’/2ºT) e Jefferson Savarino (31’/2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamngo)