Botafogo só joga no segundo tempo e empata com o Coritiba no Nilton Santos
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 12/04/2026 às 18:31
Alterado em 12/04/2026 às 20:14
Após um primeiro tempo pavoroso, com uma formação que todo mundo entendeu que não funciona – menos o técnico, que está chegando agora -, o Botafogo lutou no segundo tempo, chegou a virar, mas ficou apenas no empate com o Coritiba em 2 a 2, neste domingo (12), dentro do Estádio Nilton Santos, desperdiçando mais pontos importantes em casa.
Foi o primeiro empate do Glorioso no Campeonato Brasileiro, chegando aos 13 pontos e ocupando, momentaneamente, a 11ª posição. Um resultado que decepciona, mas pode apresentar algumas lições a Franclim Carvalho.
O jogo
Quando saiu a escalação, já havia o temor. Franclim Carvalho apostou num time mais leve, "ousadia e alegria", e o Botafogo ficaria exposto. E não teve ousadia, muito menos alegria no primeiro tempo.
O futebol do Botafogo é irritante. “Não tem time para cair”, dizem. Mas os jogadores só jogam para si. O time foi uma grande bagunça, com muito toquinho, erros de passe, insistência em jogadas pelo meio e lances individuais nada produtivos. Com a zaga exposta, o Alvinegro mais sofreu do que criou. Lucas Ronier finalizou com perigo pela primeira vez aos sete. O único chute perigoso do Botafogo foi aos 14, com Barrera.
Com tanta coisa errada, o Coritiba foi muito melhor. Aos 27 minutos, Josué finalizou de longe e Raul espalmou para frente. O (cantado) gol saiu aos 33: Danilo errou no meio, Josué puxou a jogada em velocidade no meio e deu em Breno Lopes, que chutou rasteiro, contando com a falha de Raul. Depois, o Coxa teve mais duas chances para ampliar, com Lucas Ronier e Vini Paulista, após um passe errado de Jhoan Hernández – desta vez, Raul salvou.
O Botafogo voltou do intervalo com Edenílson e Lucas Villalba nos lugares de Santi e Montoro, e a postura foi outra. Com 17 segundos, "Super Ed" recebeu lançamento do uruguaio, saiu na cara do goleiro, mas Pedro Rangel conseguiu defender no abafa. Aos nove, veio o empate: Danilo recebeu de Vitinho na área, limpou a defesa, levou para a perna esquerda e fuzilou o arqueiro, deixando tudo igual em 1 a 1.
Mais agressivo e sem ficar dando toquinho, o Botafogo foi com tudo para buscar a virada. Barrera chutou com perigo aos 11, após ajeitada de Danilo. Depois, aos 25, Matheus Martins enfiou, Caio Roque rolou para trás e Arthur Cabral perdeu uma grande chance. Só que aos 31 ele não desperdiçou. Caio Roque cruzou, Edenílson deu um toquinho e Cabral chegou se jogando antes do goleiro, virando o placar: 2 a 1.
Porém, a vantagem alvinegra durou muito pouco. Lucas Villalba, que passou a jogar como lateral com as substituições ofensivas para buscar a virada, acabou cortando muito mal um passe e deu de presente para Lavega receber e tocar na saída do goleiro Raul: 2 a 2. O Botafogo voltou a buscar o ataque e teve a chance de marcar o terceiro nos acréscimos, mas Arthur Cabral acabou errando o passe.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 2 CORITIBA
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 12/4/2026 – 16h
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa/BA)
Renda e público: R$ 389.600,00 / 12.149 pagantes / 14.695 presentes
Cartões amarelos: Vitinho e Alexander Barboza (BOT); Wallisson, Pedro Rangel, Thiago Santos e Jacy (CTB)
Gols: Breno Lopes 33’/1ºT (0-1), Danilo 9’/2ºT (1-1), Arthur Cabral 31’/2ºT (2-1) e Lavega 34’/2ºT (2-2)
BOTAFOGO: Raul; Vitinho (Chris Ramos 30’/2ºT), Bastos, Alexander Barboza e Jhoan Hernández (Caio Roque 3’/2ºT); Cristian Medina, Danilo e Álvaro Montoro (Edenílson – Intervalo); Santi Rodríguez (Lucas Villalba – Intervalo), Arthur Cabral e Jordan Barrera (Matheus Martins 20’/2ºT) – Técnico: Franclim Carvalho.
CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga, Maicon (Tiago Cóser 24’/2ºT), Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan 33’/2ºT); Sebastián Gómez (Thiago Santos 37’/2ºT), Vini Paulista (Wallisson 15’/2ºT) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega 24’/2ºT) e Pedro Rocha (Renato Marques 33’/2ºT) – Técnico: Fernando Seabra.