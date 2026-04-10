Botafogo inicia Copa Sul-Americana só com empate contra Caracas na estreia de Franclim Carvalho
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 09/04/2026 às 20:59
Alterado em 10/04/2026 às 09:22
Na estreia de Franclim Carvalho como técnico, o Botafogo não começou bem na Copa Sul-Americana e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Caracas nesta quinta-feira (9), em pleno Estádio Nilton Santos. Arthur Cabral fez o gol alvinegro, no começo do segundo tempo, após entrar no intervalo
O jogo
Com uma formação ofensiva, o Botafogo tomou as rédeas do jogo, como já se esperava, enquanto o Caracas apostava nos contra-ataques. Mas o Alvinegro criou muito pouco, com os jogadores mais preocupados aparentemente em fazer jogadas para seus “DVDs”, abusando dos dribles a mais e achando que poderia fazer o gol quando quisessem. E futebol não perdoa isso.
A primeira finalização de relativo perigo foi aos 10 minutos, com Matheus Martins de cabeça após cruzamento de Vitinho. Aos 26, o árbitro marcou pênalti por um calço de Fereira em Matheus Martins, mas o VAR chamou. Após uma revisão de quase quatro minutos, o juiz decidiu cancelar a marcação, quando o atacante alvinegro já estava posicionado para bater.
Numa jogada de contra-ataque, aos 41 já, o Caracas chegou bem, Figueiroa chutou forte e Raul espalmou para escanteio. Na cobrança, Alexander Barboza afastou, Wilfred Correa dominou livre dentro da área sem marcação e chutou no canto, não dando qualquer chance de defesa: 1 a 0. No encerramento do primeiro tempo, claro, merecidas vaias.
Franclim Carvalho mexeu no intervalo, colocando Arthur Cabral. E a presença do centroavante rapidamente causou impacto. Aos quatro minutos, Álvaro Montoro lançou por cima, Danilo jogou para o meio, Júnior Santos disputou com o goleiro e o zagueiro e a Cabral, espero, aproveitou a sobra e deixou tudo igual no Nilton Santos: 1 a 1.
O Botafogo foi em busca da virada, renovando o fôlego do ataque, e o Caracas se retraía ainda mais. Aos 25 minutos, Danilo deu uma boa finalização e Benítez espalmou. Logo depois, Alexander Barboza desarmou lá atrás, puxou o ataque, Arthur Cabral recebeu de Danilo e soltou a bomba de canhota, a bola pegou no travessão e saiu.
O Caracas passou a jogar com o relógio, abusando dos pedidos de atendimento médico, e conseguiu levar o empate até o final, com o Botafogo mal conseguindo concatenar boas jogadas. Nos acréscimos, Barrera chegou a ter a chance de virar, mas chutou em cima do goleiro. Uma atuação bem pobre do Glorioso no primeiro jogo de Franclim Carvalho, resultando em mais vaias no fim.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 1 CARACAS
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 9/4/2026 – 19h
Árbitro: Kevin Ortega (PER)
Assistentes: Michael Orué (PER) e José Castillo (PER)
VAR: Joel Alarcón (PER)
Renda e público: R$ 248.107,00 / 10.241 pagantes / 11.931 presentes
Cartões amarelos: Bastos, Jordan Barrera e Alexander Barboza (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Wilfred Correa 42’/1ºT (0-1) e Arthur Cabral 4’/2ºT (1-1)
BOTAFOGO: Raul; Vitinho (Mateo Ponte 17’/2ºT), Bastos, Alexander Barboza e Caio Roque (Jhoan Hernández 24’/2ºT); Allan, Danilo e Álvaro Montoro; Santi Rodríguez (Jordan Barrera 17’/2ºT), Júnior Santos (Kadir 34’/2ºT) e Matheus Martins (Arthur Cabral – Intervalo) – Técnico: Franclim Carvalho.
CARACAS: Benítez; Enrique Fereira, Jesús Quintero, Luis Mago e Yéndis; Larotonda, Wilfred Correa (La Mantía 38’/2ºT), Lezama (Chris Martínez 10’/2ºT) e Covea (Uribe 29’/2ºT); Ángel Figueroa (Reinoso 29’/2ºT) e Sebástian González (Adrián Fernández 10’/2ºT) – Técnico: Fernando Aristeguieta.