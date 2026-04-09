Na altitude, Flamengo vence o Cusco e estreia com o pé direito na Libertadores
Por ESPORTES JB
Publicado em 08/04/2026 às 23:37
Alterado em 09/04/2026 às 09:17
Por Rômulo Paranhos - O Flamengo mostrou força e personalidade logo na estreia da Conmebol Libertadores. Mesmo enfrentando os 3.400 metros de altitude em Cusco, no Peru, o Rubro-Negro dominou o Cusco FC e venceu por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, pela primeira rodada do Grupo A. Com gols de Bruno Henrique e Arrascaeta, o atual campeão começou sua caminhada com o pé direito, somando três pontos importantes fora de casa.
O jogo
Na altitude de 3.400 metros da cidade de Cusco, no Peru, o Flamengo começou a partida tomando a iniciativa e criou uma boa oportunidade logo aos quatro minutos. Carrascal abriu para Plata, pelo lado esquerdo da área, e o equatoriano bateu forte. Pedro Díaz espalmou para escanteio. No lance seguinte, Paquetá foi lançado pela direita, encarou a marcação, cortou para dentro e arriscou o chute de fora da área. A bola passou perto da trave.
Quando ficava sem a bola, o time rubro-negro subia as linhas para forçar o erro de passe dos peruanos. Por outro lado, o Cusco não marcava com tanta intensidade e descia ao ataque de maneira cautelosa, apostando na ligação direta. Aos 30’, a defesa do Cusco saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Paquetá. O meia arriscou o chute de longa distância, mas a bola foi para fora.
Outra boa jogada da equipe rubro-negra aconteceu aos 35’. Paquetá recebeu com liberdade e soltou uma bomba. Díaz espalmou para escanteio. Na cobrança, Carrascal levantou na área, Bruno Henrique cabeceou livre na segunda trave, mas a bola saiu por cima do travessão. A primeira etapa terminou com amplo domínio do Flamengo, que criou boas chances, mas foi para o intervalo com o placar zerado.
O Mais Querido voltou sem alterações para o segundo tempo e manteve a postura ofensiva. A insistência deu resultado aos 13’. Em contra-ataque fulminante, Plata abriu para Ayrton Lucas na esquerda, que cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear no cantinho e abrir o placar: 1 a 0.
Pouco depois, o Cusco chegou a empatar a partida. No entanto, após revisão do VAR, o lance foi anulado por impedimento de Manzaneda na origem da jogada. Com o passar do tempo, o time rubro-negro passou a sentir os efeitos da altitude e já não conseguia manter a mesma posse de bola do primeiro tempo.
Aos 35’, De La Cruz ficou com a sobra e arriscou o chute de fora da área. Díaz espalmou para evitar o gol. Nos minutos finais, o técnico Leonardo Jardim fez mudanças para dar novo fôlego à equipe. Saíram Bruno Henrique, Paquetá e De La Cruz para as entradas de Pedro, Arrascaeta e Léo Ortiz, respectivamente. Antes disso, Luiz Araújo já havia entrado no lugar de Carrascal.
Para decretar a vitória rubro-negra, Arrascaeta marcou nos acréscimos. Em contra-ataque puxado pelo camisa 10, ele abriu para Luiz Araújo bater colocado de primeira, mas o goleiro defendeu. No rebote, a bola voltou para Arrascaeta, que finalizou novamente e viu Díaz fazer outra defesa. Persistente, o uruguaio aproveitou a sobra e, de cabeça, mandou para o fundo das redes, ampliando o marcador. Estreia com excelente vitória em Cusco!
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De La Cruz (Léo Ortiz) e Paquetá (Arrascaeta); Plata, Carrascal (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Pedro).
Técnico: Leonardo Jardim.
Cusco
Pedro Díaz; Ruidíaz, Fuentes, Ampuero e Bolívar (Zevallos); Diego Soto (Colman), Valenzuela e Collito (Manzaneda); Carabajal (Tévez), Callejo e Nicolás Silva (Herrera).
Técnico: Alejandro Orfila.
Ficha técnica
Cusco 0x2 Flamengo - Conmebol Libertadores | 1ª rodada | Grupo A
Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER)
Data e horário: 08/04/2026, às 21h30
Arbitragem: Derlis López (PAR), Roberto Cañete (PAR) e José Cuevas (PAR)
Cartões amarelos: Fuentes (CUS) e Manzaneda (CUS)
Gols: Bruno Henrique (13’/2ºT) e Arrascaeta (46’/2ºT). (com Assessoria de Comunicaçao do Flamengo)