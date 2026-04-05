Flamengo renasce no segundo tempo e vira sobre o Santos no Maracanã

Com gols de Pedro, Jorginho e Paquetá, Mengão mostra poder de reação e vence por 3 a 1 na décima rodada do Brasileirão

Publicado em 05/04/2026 às 19:54

Alterado em 05/04/2026 às 21:02

Por Rômulo Paranhos - Em clima de Páscoa e com espírito de renovação, o Flamengo mostrou poder de reação para conquistar uma grande vitória no Maracanã. Após sair atrás logo no início do segundo tempo, o Rubro-Negro cresceu na partida, virou sobre o Santos e venceu por 3 a 1 neste domingo (5), pela décima rodada do Brasileirão. Pedro, Jorginho e Lucas Paquetá balançaram as redes na virada rubro-negra. Com o triunfo, o Mengão somou 17 pontos e está na quinta colocação com um jogo a menos.

O jogo

Nos primeiros minutos de bola rolando, o Flamengo trabalhou a posse trocando passes desde o campo de defesa até o ataque, buscando abrir espaços na defesa do Santos. Aos 12’, Jorginho deu bom passe em profundidade para Varela, que cruzou rasteiro para o meio da pequena área buscando Pedro, mas Lucas Veríssimo se antecipou e fez o corte no último momento.

Aos poucos, o time rubro-negro passou a chegar com mais perigo ao gol adversário. Arrascaeta descolou bom lançamento para Samuel Lino na ponta esquerda. O atacante foi até a linha de fundo e cruzou na área; Varela apareceu sozinho e cabeceou por cima da meta. Aos 35’, Carrascal conduziu com liberdade pelo meio e finalizou da entrada da área, mas a bola saiu por cima do travessão. A primeira etapa terminou sem gols no Maracanã.

No início do segundo tempo, o Santos abriu o placar. Logo aos dois minutos, Oliva lançou para Lautaro Díaz, que ganhou na velocidade e bateu de fora da área no canto esquerdo de Rossi: 1 a 0. O Flamengo chegou a empatar na sequência com Léo Ortiz, mas o VAR apontou impedimento do zagueiro no início da jogada.

O Mengão seguiu insistindo no campo ofensivo e conseguiu chegar ao empate aos 18’, com Pedro. Carrascal foi à linha de fundo e cruzou na medida para o camisa 9 subir mais que Zé Ivaldo e cabecear para o fundo das redes: 1 a 1. Com o gol, Pedro se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século, empatado com Gabriel Barbosa.

A virada veio logo em seguida, para a festa da Nação no Maraca. Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Barreal, e o árbitro marcou a penalidade. Jorginho foi para a cobrança e, com a maestria de sempre, colocou o Mengão em vantagem: 2 a 1.

Com outra postura, o Mais Querido seguiu no ataque criando oportunidades. Aos 28’, Jorginho deu belo lançamento para Bruno Henrique, que acertou a trave. No rebote, Carrascal finalizou para fora, desperdiçando uma grande chance de ampliar.

Para sacramentar a vitória, um golaço de Paquetá nos minutos finais. O cria do Ninho recebeu passe de Plata e bateu com categoria da entrada da área para marcar o terceiro gol rubro-negro na partida.

Devido ao grande número de paralisações, o árbitro Anderson Daronco assinalou 12 minutos de acréscimos. O Flamengo ainda quase marcou o quarto aos 55’: em contra-ataque fulminante, De La Cruz tocou para Plata dentro da área, mas o equatoriano acertou a trave. Pouco depois, o árbitro apitou o fim de jogo, confirmando a vitória rubro-negra diante de um Maracanã lotado.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá), Jorginho e Arrascaeta (De La Cruz); Carrascal (Plata), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro (Luiz Araújo).

Técnico: Leonardo Jardim.

Santos

Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Gabriel), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Willian Arão), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo (Zé Rafael), Barreal (Rollheiser) e Lautaro Díaz; Thaciano (Moisés).

Técnico: Cuca.

Ficha técnica

Flamengo 3 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro | 10ª rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 05/04/2026, às 17h30

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Gabriel Bontempo (SAN), Barreal (SAN)

Gols: Lautaro Díaz (2’2ºT), Pedro (18’2ºT), Jorginho (25’2ºT) e Lucas Paquetá (43’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)