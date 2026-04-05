ESPORTES
Botafogo vence em São Januário, ultrapassa rival Vasco, e sobe para 8º lugar
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 04/04/2026 às 23:41
Alterado em 05/04/2026 às 09:12
O Vasco fez gracinha antes do jogo, botou musiquinha do metrô, a torcida fez provocação… Mesmo prejudicado pela arbitragem e saindo atrás no placar, o Glorioso conseguiu a virada e venceu o rival por 2 a 1 neste sábado (4), em São Januário, no último jogo do interino Rodrigo Bellão.
O primeiro triunfo em clássicos em 2026 fez o Botafogo ultrapassar o próprio Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Ambos têm 12 pontos, o Glorioso tem um jogo a menos e fica na frente pelo número de vitórias, assumindo a 8ª posição no momento. O gol da virada, de Matheus Martins, teve dancinha na bandeirinha de escanteio para retrucar tudo o que o clube, institucionalmente, fez. "Não se brinca com Fogão", dizem os torcedores.
O jogo
O clássico começou estudado, mas aos poucos foi se desenhando: o Vasco ficava mais com a bola, sem levar perigo, enquanto o Botafogo se armava para contra-atacar. O Fogão teve uma ótima chance aos 22 minutos: Arthur Cabral avançou bem e rolou para Júnior Santos, que acabou chutando fraco, facilitando para Léo Jardim. O Vasco teve apenas um chute de Andrés Gómez, defendido sem problemas pelo goleiro.
Num clássico tão disputado, a arbitragem acabou fazendo a diferença. Aos 41, Matheus Martins estava indo livre em direção do gol e foi derrubado por Saldivia, de carrinho. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães deu apenas amarelo, e o VAR nem chamou. Ainda assim, no fim da etapa inicial, Matheus Martins fez uma bonita finalização, após jogada individual, mas Léo Jardim fez uma excelente defesa.
O segundo tempo foi mais agitado. O Vasco desperdiçou uma chance incrível com Tchê Tchê, aos 10. O volante lembrou de seu carinho pelo Botafogo e, com o gol vazio, chutou para fora, após Raul rebater um chute forte de Pumita Rodríguez. Aos 16, o Vasco conseguiu abrir o placar. Pumita rolou da direita e David, livre, escorou – Vitinho deu condições e não acompanhou: 1 a 0.
Mas o Botafogo conseguiu uma rápida reação. Aos 20 minutos, Caio Roque, que entrou no intervalo no lugar de Alex Telles, cruzou da esquerda, a bola quicou no gramado e Lucas Villalba – que havia ingressado minutos antes – cabeceou de forma certeira, no alto, deixando tudo igual em 1 a 1. A virada quase veio cinco minutos depois, em contra-ataque. Villalba cruzou, Matheus Martins rolou da esquerda para trás e Danilo chutou no canto, mas Léo Jardim fez uma defesaça.
Aos 33 minutos, Matheus Martins recebeu no lado esquerdo, derivou e acertou um chutaço no ângulo oposto, com Léo Jardim apenas olhando: Golaço, com dancinha na bandeirinha e tudo! O Vasco quase empatou dois minutos depois, com Nuno Moreira cabeceando livre para fora. Mas depois disso o Botafogo conseguiu se segurar bem, conquistando a segunda vitória seguida e levando um bom ambiente para o novo técnico Franclim Carvalho.
FICHA TÉCNICA
VASCO 1 X 2 BOTAFOGO
Estádio: São Januário
Data-Hora: 4/4/2026 – 21h
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR-Fifa/SC)
Renda e público: R$ 1.385.294,00 / 19.369 pagantes / 20.072 presentes
Cartões amarelos: Saldivia (VAS); Júnior Santos, Ferraresi, Edenílson e Raul (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: David 16’/2ºT (1-0), Lucas Villalba 20’/2ºT (1-1) e Matheus Martins 33’/2ºT (1-2)