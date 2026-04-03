Flamengo é derrotado pelo RB Bragantino fora de casa pelo Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 02/04/2026 às 23:24
Alterado em 03/04/2026 às 08:27
Por Rômulo Paranhos - Após a pausa para a Data Fifa, o Flamengo foi derrotado pelo RB Bragantino por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (2), no estádio Cícero de Souza Marques, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com dificuldades na criação e erros na saída de bola, o Mais Querido acabou dominado pela equipe paulista, que construiu o resultado ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a expulsão de Erick Pulgar logo nos minutos iniciais deixou o time rubro-negro ainda mais exposto, o que facilitou a ampliação do placar pelos donos da casa.
O jogo
Os primeiros movimentos de bola rolando foram de bastante estudo por parte das duas equipes. A primeira boa chegada aconteceu aos sete minutos com Ayrton Lucas, que recebeu bom passe de Pulgar, invadiu a área e finalizou para a defesa de Volpi. O Bragantino forçava a marcação sob pressão e dificultava a saída de bola do Flamengo.
Na primeira escapada ao ataque, os donos da casa abriram o placar com Isidro Pitta, que recebeu passe longo de Juninho Capixaba e tocou por cobertura na saída de Rossi: 1 a 0.
Em desvantagem, o Rubro-Negro tentava ficar mais com a posse de bola, mas errava muitos passes, muito em função da recomposição rápida da equipe paulista, que diminuía os espaços. O Bragantino ampliou a vantagem aos 38’. Gabriel arriscou um chute de fora da área e acertou o canto direito de Rossi: 2 a 0.
Nos minutos finais da primeira etapa, o Fla teve mais posse no campo ofensivo, mas criou pouco e finalizou raramente ao gol adversário.
Para o segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim promoveu as entradas de Everton Cebolinha e Carrascal nos lugares de Luiz Araújo e Paquetá, respectivamente. Logo aos quatro minutos, Pulgar recebeu cartão vermelho direto após atingir o rosto de Herrera. Inicialmente advertido com amarelo, o árbitro revisou o lance no VAR e mudou a decisão.
Com um jogador a menos, o Flamengo ficou mais exposto e sofreu o terceiro gol aos nove minutos. Após cobrança de escanteio, Lucas Barbosa subiu livre para cabecear no canto esquerdo de Rossi: 3 a 0.
Aos 26’, o Bragantino chegou a marcar o quarto, mas o árbitro assinalou mão na bola de Matheus Fernandes na origem da jogada. Na reta final, os donos da casa ainda criaram outras oportunidades, mas Rossi evitou um prejuízo maior. Fim de jogo em Bragança Paulista com derrota para o time de Leonardo Jardim.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas (Danilo); Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Carrascal); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Samuel Lino (De La Cruz) e Pedro (Wallace Yan).
Técnico: Leonardo Jardim.
RB Bragantino
Tiago Volpi; Sant’Anna (Hurtado), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Cauê); Gabriel, Matheus Fernandes (Gustavinho), Lucas Barbosa e Herrera (Ignacio Sosa); Henry Mosquera (Vinicinho) e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini.
Ficha técnica
RB Bragantino 3x0 Flamengo - Campeonato Brasileiro | 9ª rodada
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP
Data e horário: 02/04/2026 às 21h30
Arbitragem: Fernando Antonio Mendes Filho (PA), Guilherme Dias Camilo (MG) e Acacio Menezes Leao (PA)
Cartões amarelos: Herrera (RBB), Matheus Fernandes (RBB), Sosa (RBB), Gustavinho (RBB) e Everton Cebolinha (FLA)
Cartão vermelho: Erick Pulgar (FLA)
Gols: Isidro Pitta (16’1ºT), Gabriel (38’1ºT) e Lucas Barbosa (9’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)