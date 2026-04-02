Botafogo faz o dever de casa, vence Mirassol e sai da zona de rebaixamento
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 01/04/2026 às 22:25
Alterado em 02/04/2026 às 13:14
Ainda sob o comando de Rodrigo Bellão, o Botafogo respirou no Campeonato Brasileiro. Com direito a golaços de Arthur Cabral e Júnior Santos, o primeiro em seu retorno, o Glorioso derrotou o Mirassol por 3 a 2 nesta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos vazio, e deixou a zona de rebaixamento, saltando momentaneamente para a 12ª posição, com 9 pontos.
A vitória traz um pouco de paz num momento para lá de conturbado dentro e fora de campo. O Botafogo deve anunciar nas próximas horas Franclim Carvalho como seu novo treinador, mas ele só deve estrear na semana que vem, na Copa Sul-Americana, diante do Caracas. No sábado, no clássico contra o Vasco, Bellão deve seguir como interino.
O jogo
Com estádio vazio e técnico interino, o Botafogo não fez um bom primeiro tempo, para variar. Logo no início, Santi foi desarmado na frente e Raul já trabalhou, em chute de Aldo Filho. Mas, aos 10, o Glorioso saiu na frente. Alex Telles lançou de longe, Edenílson deu um toque inteligente de cabeça para trás e Arthur Cabral, que foi vaiado ainda na escalação, acertou um chutaço em curva, fazendo um belo gol e encerrando um jejum de quase dois meses: 1 a 0.
Mas a postura alvinegra não era de um time jogando em casa e precisando vencer, diante de um adversário inferior e que não vence há mais de dois meses. O Mirassol estava com mais posse de bola, enquanto o Botafogo não conseguia concatenar jogadas. E aí os visitantes conseguiram empatar na bola parada, num lance de rara felicidade. Após cobrança de escanteio, Cabral afastou, Shaylon dominou e, de muito longe, emendou um chutaço, encobrindo Raul: 1 a 1.
Pouco depois, Bastos foi tentar um corte e quase fez gol contra, acertando a trave. Mas, aos 35 minutos, numa jogada de contra-ataque, Santi Rodríguez enfiou, Medina entrou como uma flecha na área e foi derrubado por Walter. Wilton Sampaio nada marcou, mas depois de longos minutos o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior recomendou revisão, e o pênalti foi marcado. Alex Telles bateu no canto esquerdo e fez 2 a 1 para o Botafogo.
O Mirassol precisou se lançar mais no segundo tempo e chegou a marcar um gol com Tiquinho Soares, anulado por falta em Edenílson. Mas aí o Glorioso teve ainda mais espaços para contra-atacar. Aos 19 minutos, Júnior Santos insistiu pelo meio, disparou e tentou cavar, mas jogou nas mãos de Walter. No minuto seguinte, Edenílson puxou a jogada na velocidade e rolou para trás, Barrera chutou e Walter salvou. Na sobra, Júnior Santos dominou, limpou a marcação na entrada da área e finalizou de perna esquerda, marcando o primeiro gol em seu retorno ao clube para o qual nasceu para brilhar: 3 a 1.
O Mirassol buscou voltar para a partida, mas o Botafogo se fechou. Os visitantes ainda conseguiram diminuir nos acréscimos, com Igor Formiga, de cabeça, em cobrança de escanteio e deram um sufoco, mas o Glorioso conquistou uma importante vitória em casa no Campeonato Brasileiro, que não vinha desde a estreia, sobre o Cruzeiro, há mais de dois meses. O desempenho não foi animador, mas o que importa nessa hora é o resultado.