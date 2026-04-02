Itália perde para Bósnia e fica fora da Copa pela terceira vez seguida
Por ESPORTES JB
Publicado em 31/03/2026 às 19:17
Alterado em 31/03/2026 às 19:40
Após empate por 1 a 1 em Zenica, a Itália perdeu nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina e ficará de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.
Favorita no confronto, a Azzurra começou melhor e abriu o placar com Moise Kean, que aproveitou um erro na saída de bola do goleiro Nikola Vasilj e acertou um chute colocado no ângulo.
Consistente em campo e esperançosa em voltar ao Mundial, a tetracampeã viu seu destino mudar aos 41 minutos, quando Alessandro Bastoni recebeu cartão vermelho direto por interromper uma clara chance de gol dos bósnios.
Com um jogador a mais, os anfitriões partiram para o ataque, enquanto os italianos se defenderam bem e ainda criaram oportunidades, especialmente com Kean, que desperdiçou uma chance claríssima na etapa final.
A insistência da Bósnia e Herzegovina, que finalizou mais de 30 vezes contra o gol defendido por Gianluigi Donnarumma, foi recompensada aos 79 minutos, quando Haris Tabakovic aproveitou rebote do goleiro italiano e igualou o marcador da partida.
Com o empate persistindo na prorrogação, a vaga para a Copa do Mundo de 2026 foi decidida nos pênaltis.
Apesar da fama de especialista, Donnarumma não defendeu nenhuma das quatro cobranças da Bósnia, enquanto Francesco Pio Esposito e Bryan Cristante desperdiçaram suas batidas, sendo uma para fora e outra no travessão.
A Itália, treinada por Gennaro Gattuso, ficará fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva e terá de esperar mais quatro anos para tentar encerrar o jejum. Já a Bósnia e Herzegovina voltará a disputar um Mundial pela primeira vez desde 2014. Nas edições anteriores da repescagem, a Azzurra foi eliminada por Suécia e Macedônia do Norte.
Além dos bósnios, República Tcheca, Turquia e Suécia também garantiram vaga na Copa do Mundo.