ESPORTES
Acéfalo, Botafogo erra muito, é goleado pelo Athletico-PR e segue na zona de rebaixamento
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 29/03/2026 às 21:17
Alterado em 30/03/2026 às 08:32
Sem comando, sem técnico após a demissão de Martín Anselmi e errando muito, o Botafogo foi goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1 neste domingo (29), na Arena da Baixada, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e continuou na zona de rebaixamento, com seis pontos em sete jogos, ocupando apenas a 17ª colocação.
O Glorioso parece totalmente largado, com uma crise absurda nos bastidores e um departamento de futebol inoperante. E o dono, John Textor, passou uma semana sem escolher o treinador, com o calendário repleto de jogos e sem espaço para treinar pela frente. O cenário é cada vez mais preocupante neste início de 2026.
O jogo
Os minutos iniciais foram um resumo do momento do Botafogo: problemas atrás e falta de eficiência na frente. Aos dois minutos, o zagueiro Arthur Dias deu o doce, Arthur Cabral acionou Montoro, Matheus Martins recebeu em velocidade, limpou e chutou para fora, perdendo boa chance. No minuto seguinte, o Glorioso tinha uma cobrança de lateral na linha do meio-campo, mas Montoro foi desarmado, Viveros conseguiu tocar antes de Barboza, saiu em disparada com apenas e finalizou por baixo de Raul, que falhou: 1 a 0. Um gol bobíssimo.
A equipe alvinegra não fazia uma partida ruim, mas falhava em momentos importantes, mostrando falta de confiança e buracos no elenco que todos nós sabemos – menos a diretoria. Aos dez minutos, mais uma boa jogada do Botafogo, Vitinho recebeu em profundidade de Cristian Medina, avançou e rolou no meio, Arthur Cabral tentou o domínio, mas a bola espirrou e ficou nas mãos do goleiro Santos. Era lance típico de gol, mas falta qualidade na frente.
O Athletico-PR tratou de esfriar o jogo, esperando erros do Botafogo. A partida só foi esquentar no fim do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Alex Telles cobrou escanteio, Alexander Barboza desviou levemente, Santos rebateu e Edenílson, caído, aproveitou no rebote e empatou: 1 a 1. Aí o time da casa encaixou dois bons ataques. Primeiro, Jullimar finalizou de fora da área e Raul fez grande defesa. Nos acréscimos, Dudu foi lançado na direita, com o Botafogo demorando para recompor, rolou no meio e Viveros, aproveitando que Bastos, Medina e Vitinho ficaram torcendo, só teve o trabalho de completar e fazer 2 a 1.
No começo do segundo tempo, o Botafogo levou o terceiro. Após cobrança de falta lateral, Aguirre desviou no meio do caminho e fez 3 a 1 para o Athletico-PR. Aí o Glorioso, que já não mostrava muita capacidade de reação, ficou ainda mais entregue em campo. É bem verdade que Edenílson quase marcou aos seis, em uma bola alçada na área que Barboza cabeceou, mas foi praticamente só isso.
O Athletico-PR seguiu à vontade em campo, e o Botafogo não melhorou com as mexidas. Raul fez uma boa defesa aos nove, em mais uma bola perdida pelo Alvinegro em cobrança de lateral, finalizada por Luiz Gustavo. O jogo foi se arrastando, e aos 36 os donos da casa marcaram 4 a 1: Esquivel cobrou falta na linha lateral, quase um escanteio, Raul pulou totalmente perdido e a bola entrou no ângulo oposto. Um vexame, com direito a gritos de “olé!” da torcida athleticana no fim.
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR 4 X 1 BOTAFOGO
Estádio: Arena da Baixada
Data-Hora: 29/3/2026 – 19h30
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (VAR-Fifa/MG)
Renda e público: R$ 864.995,00 / 21.967 pagantes / 22.625 presentes
Cartões amarelos: Luiz Gustavo e Arthur Dias (CAP); Cristian Medina, Alexander Barboza e Júnior Santos (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Viveros 3’/1ºT (1-0), Edenílson 42’/1ºT (1-1), Viveros 48’/1ºT (2-1), Aguirre 4’/2ºT (3-1) e Esquivel 36’/2ºT (4-1).
ATHLETICO-PR: Santos, Benavidez, Aguirre, Arthur Dias (Terán 15’/2ºT) e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu (Portilla 42’/2ºT); Mendoza (Léo Derik 44’/2ºT), Viveros (Renan Peixoto 44’/2ºT) e Julimar (Zapelli 15’/2ºT) – Técnico: Odair Hellmann.
BOTAFOGO: Raul; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Edenílson (Jordan Barrera 29’/2ºT), Cristian Medina e Álvaro Montoro; Santi Rodríguez (Júnior Santos 13’/2ºT), Arthur Cabral (Nathan Fernandes 29’/2ºT) e Matheus Martins (Lucas Villalba 13’/2ºT) – Técnico: Rodrigo Bellão.