Desentrosado, Brasil joga mal e é superado pela França

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Publicado em 26/03/2026 às 19:54

Alterado em 26/03/2026 às 20:25

A Seleção Brasileira foi batida pela França por 2 a 1 em amistoso disputado nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos. Foi o penúltimo jogo da Amarelinha antes do anúncio, em maio, da lista final dos convocados para o Mundial, que será sediado por EUA, México e Canadá.

O público foi o segundo maior registrado na história do estádio: 66.713 – a maioria torcia para o Brasil.

A Seleção jogou pela primeira vez com seu novo segundo uniforme, de cor azul, e sentiu a falta de vários desfalques. Ainda assim, teve bons momentos na partida, notadamente no segundo tempo, quando levou mais perigo aos franceses.

O jogo

A primeira chance foi do Brasil. Após cobrança rápida de falta na intermediária, Casemiro deixou Raphinha praticamente sem marcação à frente do gol. O atacante concluiu para fora. O jogo era aberto e a Seleção Brasileira, em 15 minutos, já havia organizado cinco contra-ataques, explorando a velocidade de seus homens de frente.

Aos 26, após Vini Jr tomar a bola dos adversários, Gabriel Martinelli ajeitou e de fora da área chutou forte, rente à trave.

O gol francês surgiu aos 31 minutos, com Mbappé recebendo lançamento em profundidade e encobrindo o goleiro Ederson com um toque sutil.

A partir de então, a França foi superior e, com toque de bola objetivo, passou a ter o domínio da partida.

Tudo mudou após o intervalo. Com a entrada de Luiz Henrique e novas orientações do técnico Carlo Ancelotti no vestiário, a Amarelinha passou a pressionar a França.

Em cinco minutos, Luiz Henrique criou duas situações claras de gol. O jogo pareceu mais favorável ao Brasil quando Upamecano foi expulso, aos 9 do segundo tempo, por falta em Wesley, que entraria na área sozinho, em condições de fazer o gol.

Mas, aproveitando-se do seu entrosamento e qualidade técnica, a França ampliou aos 19, num contra-ataque em que Ekitike finalizou sem defesa para Ederson.

Apesar do balde de água fria, o Brasil não se entregou. Bremer diminuiu aos 33, após cobrança de falta de Danilo Santos, num lance que teve a participação de Casemiro e Luiz Henrique.

Aos 44, por pouco Bremer não empatou após boa jogada de Luiz Henrique pela esquerda. A última grande chance do Brasil se deu aos 51 minutos, com Bremer de novo como protagonista. Ele passou a bola para Vini Jr que, sem marcação, diante do goleiro francês, não conseguiu o domínio.

A Seleção vai encarar a Croácia ainda nesta Data FIFA, no dia 31. Será o último jogo antes de Ancelotti divulgar a relação dos convocados para o Mundial, em 18 de maio.

Escalação

Seleção Brasileira – Ederson, Wesley (Ibañez), Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro (Gabriel Sara), Andrey Santos (Danilo Santos), Raphinha (Luiz Henrique), Matheus Cunha (Igor Thiago), Vini Jr e Gabriel Martinelli (João Pedro). (com informações da assessoria de comunicação da CBF)