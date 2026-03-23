ESPORTES
Vasco vence o Grêmio em São Januário lotado e soma mais três pontos no Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 22/03/2026 às 22:00
Alterado em 23/03/2026 às 08:24
O Vasco conquistou mais três pontos no Brasileirão ao vencer o Grêmio na tarde deste domingo (22), em São Januário, por 2 a 1. Os gols foram marcados por Thiago Mendes e David.
Após uma pausa na competição por conta da Data FIFA, o Gigante da Colina voltará a campo no dia 1º de abril, às 20h30, diante do Coritiba, no Couto Pereira.
O JOGO
Começando a partida com muita intensidade, o Vasco mexeu cedo no placar. Aos 7 minutos saiu o primeiro gol, que a arbitragem assinalou para Thiago Mendes já que a bola foi chutada por Cuiabano, mas desviou no camisa 23. 1 a 0 Vasco.
David ampliou aos 33 minutos da etapa inicial, após aproveitar um erro de saída de bola do Grêmio. Cuiabano aparece com liberdade pela esquerda, cruza rasteiro e acha David sozinho na área. O camisa 7 manda para o fundo da rede e amplia. 2 a 0 Vasco.
O Grêmio diminuiu aos 37 minutos e assim o placar terminou, 2 a 1.
FICHA TÉCNICA
Escalações
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano (Lucas Piton); Hugo Moura, Thiago Mendes (Rojas), Tchê Tchê; Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e David (Matheus França). Técnico: Renato Gaúcho.
Grêmio: Weverton; Pavón, Balbuena (Gustavo Martins), Viery, Caio Paulista; Leonel Pérez, Nardoni (Willian), Arthur Melo; Tetê (Enamorado), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu. Técnico: Luís Castro.
Cartões amarelos: Cuiabano, Puma Rodríguez; Viery (GRE).
(com informações da Assessoria de Comunicação do Vasco)
