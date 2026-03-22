Botafogo anuncia demissão de Martín Anselmi e busca novo treinador

Publicado em 22/03/2026 às 16:21

Alterado em 22/03/2026 às 16:37

O Botafogo comunicou na tarde deste domingo (22/3) a demissão do técnico Martín Anselmi. O desligamento acontece menos de 24h depois da vitória alvinegra sobre o Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Na nota oficial, o Glorioso disse que “não viu evolução, progresso e resultados que se espera de um clube campeão” para justificar a decisão. Técnico do time sub-20, Rodrigo Bellão assume a equipe principal de forma interina enquanto a diretoria busca com John Textor um novo comandante para a sequência da temporada 2026.

O argentino, vale lembrar, colecionou resultados decepcionantes. Ele esteve no comando do Botafogo nas eliminações precoces no Campeonato Carioca e na Libertadores neste primeiro trimestre do ano.

Leia a nota oficial abaixo:

O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).

Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o Clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo.

John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026.

Rodrigo Bellão, treinador da equipe Sub-20, assumirá o comando do elenco de forma interina. O elenco alvinegro se reapresentará aos treinos na próxima terça-feira (24), no CT do Botafogo.

O Botafogo agradece a Anselmi e seus auxiliares pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios.