Castillo marca pela primeira vez e Fluminense vence o Atlético-MG no Maracanã
Por ESPORTES JB
Publicado em 21/03/2026 às 20:31
Alterado em 22/03/2026 às 10:00
O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste sábado (21/03), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Castillo marcou seu primeiro com a Armadura Tricolor e garantiu a vitória do time, que chegou aos 16 pontos e assumiu o terceiro lugar na tabela de classificação.
A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no próximo dia 1º de abril, após a Data FIFA, quando enfrenta o Corinthians, pela oitava rodada da competição. O confronto será no Maracanã, às 21h30.
PRIMEIRO TEMPO
A primeira boa chance do Fluminense surgiu aos 10 minutos, quando Acosta aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e chutou forte da entrada da área, rente à trave. Aos 20 foi a vez de Guga arriscar de longe, mas também mandou para fora. Pouco depois, aos 23, Savarino recebeu de Acosta e finalizou, quase marcando o primeiro da partida.
O gol saiu aos 28, quando Canobbio cruzou para Castillo mandar de cabeça para o fundo da rede, marcando pela primeira vez com a camisa tricolor e abrindo o placar no Maracanã. O time aumentou o volume de jogo, com presença no campo de ataque. Savarino teve outra chance aos 38 e finalizou rasteiro no canto direito, mas o goleiro fez a defesa.
SEGUNDO TEMPO
O Fluminense retornou para o segundo tempo com mais intensidade e Acosta colocou o goleiro para trabalhar logo aos oito minutos. Aos 16, Martinelli aproveitou erro de Cuello na saída de bola, avançou pelo meio e chutou forte, de fora da área, levando perigo ao gol adversário. Savarino ameaçou novamente aos 33, quando finalizou cruzado, para defesa do goleiro. O time seguiu criando jogadas, mas não voltou a finalizar.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro - 8ª rodada
21/03/2026, 18h30, Maracanã
Fluminense (1)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules (Alisson) e Acosta (Ganso); Savarino (Serna), Canobbio (Soteldo) e Castillo. Técnico: Luis Zubeldía.
Atlético-MG (0)
Everson; Preciado, Iván Román, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez e Victor Hugo (Minda); Cassierra, Cuello, Bernard (Scarpa) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.
Gols: Castillo (28' 1T)(FLU)
Cartão amarelo: Iván Román, Hulk e Junior Alonso (CAM); Arana, Acosta, Canobbio e Martinelli (FLU)
Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Anderson José de Moraes Coelho. (com Assessoria de comunicação do Fluminense)