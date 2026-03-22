Goleiro brilha e Botafogo vence o Bragantino fora de casa, saindo da zona de rebaixamento
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 21/03/2026 às 18:04
Alterado em 22/03/2026 às 09:47
Tá em crise? Chama o Red Bull Bragantino! Longe de fazer uma grande atuação e com Raul protagonizando grandes defesas, o Botafogo lutou e conseguiu a vitória por 2 a 1 neste sábado (21), em Bragança Paulista (SP), deixando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Fogão foi a seis pontos e encerrou uma sequência de quatro derrotas na competição. Será que Martín Anselmi fica?
Com uma formação muito ofensiva, o Botafogo conseguiu abrir o placar logo no começo. Aos dois minutos, Joaquín Correa recebeu passe de Montoro e foi derrubado por Gustavo Marques na hora da finalização. O árbitro Lucas Casagrande não deu pênalti, mas o VAR Daniel Nobre Bins recomendou revisão e, depois de cinco minutos de paralisação, Casagrande corrigiu. Alex Telles foi para a cobrança e fez 1 a 0.
A formação ultraofensiva deixou o Botafogo totalmente desguarnecido, e o Red Bull Bragantino foi com tudo para cima, chegando facilmente em condições de finalizar. Aos 11 minutos, Juninho Capixaba cruzou da esquerda, Lucas Barbosa cabeceou livre no segundo pau e Raul fez uma defesaça. Logo depois, o mesmo Lucas Barbosa arriscou de muito longe, e o goleiro alvinegro fez outra boa defesa no alto.
Na terceira tentativa, Lucas Barbosa fez. Henry Mosquera cruzou e o atacante bragantino, de cara para o gol, só tirou de Raul, aos 14 minutos: 1 a 1. Na sequência, o Botafogo conseguiu encaixar uma boa troca de passes na área, e Álvaro Montoro chutou rasteiro, acertando a trave de Cleiton. O jogo estava frenético, e o Bragantino chegou a virar o jogo com Mosquera, mas o gol foi anulado por impedimento, pelo VAR.
Com o sol a pino e o ritmo muito forte empregado pelas equipes, o jogo caiu um pouco após a parada para hidratação. O Bragantino seguiu mais confortável no jogo, com o Botafogo desorganizado defensivamente e pouco perigoso ofensivamente. Mesmo assim, nos acréscimos, Matheus Martins teve a chance de marcar, após uma bola mal afastada pela defesa, mas ele dominou e, de frente para a meta, chutou por cima.
O Botafogo voltou do intervalo com Vitinho e Villalba, e pouco depois Anselimi colocou Allan, fortalecendo o meio-campo. O jogo ficou mais equilibrado no segundo tempo, com poucos lances incisivos. E aí, na bola parada, o Glorioso foi mais eficaz. Aos 25 minutos, Danilo cobrou escanteio da esquerda e Alexander Barboza saiu atacando a bola em velocidade e cabeceou forte, para deixar o Fogão na frente novamente: 2 a 1.
No fim do jogo, o Red Bull Bragantino foi com tudo para cima, e Raul brilhou. O goleiro do Botafogo fez duas defesaças, em cabeceios de Pitta e depois Gustavo Marques, ambos totalmente livres de marcação. Nos acréscimos, Joaquín Correa ainda teve a chance de fazer o terceiro, em contra-ataque, mas ele avançou livre e conduziu demais, sendo desarmado pela defesa rival.
Mas o mais importante o Botafogo fez no momento: trouxe três pontos para casa. Ufa!
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 BOTAFOGO
Estádio: Cícero de Souza Marques
Data-Hora: 21/3/2026 – 16h
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa/PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)
Renda e público: –
Cartões amarelos: Juninho Capixaba e Alix Vinícius (RBB); Santi Rodríguez, Matheus Martins e Edenílson (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Alex Telles 7’/1ºT (0-1), Lucas Barbosa 14’/1ºT (1-1) e Alexander Barboza 25’/2ºT (1-2)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Davi Gomes 34’/2ºT), Matheus Fernandes (Nacho Sosa 23’/2ºT) e Rodriguinho (Gustavinho 10’/2ºT); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Pitta 34’/2ºT) e Henry Mosquera (José Herrera 23’/2ºT) – Técnico: Vagner Mancini.
BOTAFOGO: Raul; Mateo Ponte, Ferraresi (Justino 25’/2ºT), Alexander Barboza e Alex Telles (Vitinho – Intervalo); Danilo, Santi Rodríguez (Allan 15’/2ºT), Álvaro Montoro e Matheus Martins (Edenílson 38’/2ºT); Joaquín Correa e Júnior Santos (Lucas Villalba – Intervalo) – Técnico: Martín Anselmi.