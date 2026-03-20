Flamengo bate o Remo no Maracanã e engata a quarta vitória consecutiva no Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 19/03/2026 às 22:13
Alterado em 20/03/2026 às 14:11
Por Rômulo Paranhos - Em duelo da sétima rodada do Brasileirão, o Flamengo impôs seu ritmo em campo, venceu o Remo por 3 a 0 nesta quinta-feira (19), no Maracanã, e segue firme na disputa pela liderança do campeonato. Léo Ortiz abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Samuel Lino e Luiz Araújo ampliaram a vantagem na etapa final.
Com o quarto triunfo consecutivo, o Mengão chegou aos 13 pontos e assumiu a quarta colocação da competição nacional, com um jogo a menos. Na próxima rodada, a equipe comandada por Leonardo Jardim enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo (22).
O jogo
A partida começou como já era de se imaginar: o Flamengo dominando a posse de bola, trocando passes pacientemente para tentar encontrar espaços na defesa do Remo, que apostava nas transições rápidas para tentar surpreender o sistema defensivo rubro-negro. Pelos lados, o time buscava a penetração na área.
Até que, aos 18’, o Mengão transformou a superioridade em gol e abriu o placar no Maraca. Arrascaeta cobrou escanteio na área, Léo Ortiz subiu na primeira trave e cabeceou para o fundo da rede, colocando o Fla em vantagem: 1 a 0.
Atrás no marcador, o Remo passou a ficar um pouco mais com a bola no campo ofensivo para tentar chegar à área rubro-negra. Mesmo com a equipe paraense avançando mais, o Mais Querido seguia com maior posse de bola, mas cometia alguns erros na troca de passes. Aos 41’, Alex Sandro tocou para Samuel Lino, que cruzou rasteiro para a área. Pedro tentou se esticar para desviar, mas a bola passou direto.
Nos acréscimos, Lino costurou pelo meio, partiu para cima da marcação e arriscou o chute. A bola desviou na defesa e saiu em escanteio. Pouco depois, o árbitro apontou o centro do campo e apitou o fim da primeira etapa, com o Mengão em vantagem.
O Flamengo voltou para o segundo tempo e logo ampliou o marcador, aos dois minutos. Samuel Lino tocou para Pedro, que fez o pivô e recebeu de volta. O camisa 16 também tabelou com Luiz Araújo, arriscou o chute de fora da área, a bola desviou na defesa e enganou o goleiro para fazer 2 a 0. Lino chegou ao seu quarto gol e é o vice-artilheiro do Mengão na temporada.
Não deu nem tempo de o Remo respirar, pois o Mais Querido marcou o terceiro aos oito minutos. Após troca de passes no ataque, Lino passou para Arrascaeta, que fez o corta-luz. Pedro levou a melhor sobre a marcação e deixou de calcanhar para Luiz Araújo bater no cantinho do goleiro: 3 a 0.
Com o jogo praticamente decidido, o técnico Leonardo Jardim mexeu na equipe em dose tripla. Saíram Arrascaeta, Alex Sandro e Samuel Lino para as entradas de Lucas Paquetá, Ayrton Lucas e Carrascal, respectivamente. Em seguida, Varela entrou na vaga de Emerson Royal, e Everton Cebolinha no lugar de Jorginho.
Na reta final, o Fla seguiu controlando as ações, trocando passes no campo ofensivo e administrando a vantagem até o apito final para garantir os três pontos no Brasileirão. Com mais essa vitória — a quarta consecutiva — o Mengão subiu para a quarta colocação da competição nacional.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho (Everton Cebolinha) e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Luiz Araújo, Samuel Lino (Carrascal) e Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim.
Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Picco (José Welison), Zé Ricardo (Jáderson), Patrick de Paula (Gabriel Taliari) e Victor Bueno (Yago Pikachu); Alef Manga e Jajá (Patrick).
Técnico: Léo Condé.
Ficha técnica
Flamengo 3 x 0 Remo – Campeonato Brasileiro | 7ª Rodada
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 19/03/2026, às 20h
Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), Neuza Inês Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)
Cartões amarelos: Patrick de Paula (REM), Erick Pulgar (FLA), Léo Pereira (FLA) e José Welison (REM)
Gols: Léo Ortiz (18’1ºT), Samuel Lino (2’2ºT) e Luiz Araújo (8’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)