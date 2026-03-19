ESPORTES
Em noite de grande festa no Maracanã, Vasco vira e vence o Fluminense por 3×2
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 19/03/2026 às 07:01
Alterado em 19/03/2026 às 12:36
Embalado pela voz da torcida e com muita garra dentro de campo, o Vasco da Gama venceu o Fluminense de virada (3×2) em clássico válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe cruzmaltina foram marcados por Nuno Moreira, Spinelli e Thiago Mendes, todos na etapa final.
No próximo domingo (22), o Gigante da Colina enfrenta o Grêmio, em São Januário, às 16h, pela 8ª rodada do Brasileirão.
O JOGO
O primeiro tempo começou de forma dura para o Vasco da Gama, que viu o adversário abrir o placar logo no primeiro minuto. A equipe chegou a buscar uma reação, mas foi para o intervalo em desvantagem.
Na etapa final, o Fluminense chegou a ampliar o marcador aos 9 minutos, mas logo em seguida, guiado pelo alto som das arquibancadas vascaínas, o Vasco diminuiu com um golaço de Nuno Moreira.
A partir deste momento, a atmosfera da partida virou completamente para o lado do cruzmaltino, que dominou as ações até Cuiabano, aos 43 minutos, encontrar Spinelli na área para empatar com uma cabeçada certeira.
O gol do argentino explodiu o Maracanã e a energia da torcida empurrou a equipe comandada por Renato Gaúcho para, na sequência, conseguir a virada com gol de cabeça do capitão Thiago Mendes. 3×2 para o Gigante da Colina!
FICHA TÉCNICA
VASCO DA GAMA 3X2 Fluminense – Campeonato Brasileiro, 7ª rodada – Maracanã – 18/03/2026 às 21h30
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)
AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN)
Escalações
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura (Rojas), Thiago Mendes, Tchê Tchê; Andrés Gómez (Adson), Nuno Moreira (Brenner) e David (Spinelli). Técnico: Renato Gaúcho.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Ignácio, Renê; Martinelli (Otávio), Hércules, Lucho Acosta (Ganso); Cannobio, Savarino (Serna) e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luis Zubeldia.
Cartões amarelos: Saldivia e Thiago Mendes (VAS);
Gols: Nuno Moreira, Spinelli e Thiago Mendes (VAS); Canobbio e Hércules (FLU). (com informações da Assessoria de Comunicação do Vasco)