Sem Neymar, Ancelotti convoca Brasil para jogos contra França e Croácia
Por ESPORTES JB
Publicado em 16/03/2026 às 17:11
Alterado em 16/03/2026 às 17:54
Após muita expectativa sobre o possível retorno de Neymar à seleção brasileira, o técnico italiano Carlo Ancelotti decidiu deixar o astro do Santos fora da lista de convocados para os amistosos contra França e Croácia.
Apesar da ausência do experiente atacante, que não defende a Amarelinha desde 2023, Carletto resolveu abrir espaço para outros jogadores que vivem boa fase no futebol europeu, como Igor Thiago, do Brentford, Rayan, do Bournemouth, Endrick, do Lyon, e Gabriel Sara, do Galatasaray.
O italiano também voltou a lembrar dos defensores Gleison Bremer, da Juventus, e Wesley, da Roma. O "Mister" ainda surpreendeu ao chamar o ex-giallorosso Ibañez, atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita.
A convocação desta segunda-feira foi a última antes de Ancelotti revelar a lista final dos jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo, marcada para 19 de maio.
Os dois próximos compromissos da seleção brasileira acontecerão nos Estados Unidos. A equipe enfrentará a França no dia 26 de março, em Boston, e depois encara a Croácia no dia 31, em Orlando.
Lista de convocados
Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe);
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);
Meias: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray);
Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Júnior (Real Madrid). (com Ansa)