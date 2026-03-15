Antonelli vence GP da China e encerra jejum italiano de quase 20 anos na F1

Hamilton ficou em terceiro e conseguiu primeiro pódio como piloto da Ferrari

Publicado em 15/03/2026 às 10:55

Alterado em 15/03/2026 às 15:18

Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu neste domingo (15) o Grande Prêmio da China e recolocou a Itália no topo de uma corrida da Fórmula 1 após quase 20 anos.

O triunfo inédito do bolonhês aconteceu depois de ele se tornar o piloto mais jovem da história a conquistar uma pole position.

Antonelli, de apenas 19 anos, concluiu a etapa asiática à frente de seu companheiro de equipe, George Russell, e do heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari, que subiu ao pódio pela primeira vez como piloto da escuderia italiana. O monegasco Charles Leclerc, companheiro do britânico, terminou na quarta colocação.

Antes da façanha do piloto da Mercedes, a última vez que um italiano havia vencido uma corrida na F1 foi com Giancarlo Fisichella, no Grande Prêmio da Malásia de 2006, quando guiava o histórico Renault R26.

"Não consigo falar, estou quase chorando. Muito obrigado à minha equipe por me ajudar a realizar este sonho. Estou muito feliz. Ontem eu disse que queria trazer a Itália de volta ao topo, e consegui. Na largada, dei muito espaço para as Ferraris, mas depois me recuperei e consegui terminar a corrida, mesmo quase tendo um ataque cardíaco com aquele bloqueio no final", disse Antonelli.

Apesar do triunfo na China, o italiano ocupa a segunda posição no Mundial, com 47 pontos, atrás apenas de Russell, que soma 51. Os dois pilotos da Mercedes são seguidos por Leclerc (34), Hamilton (33) e Oliver Bearman (17), da Haas.