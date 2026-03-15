Flamengo vence o Botafogo e sobe na tabela do Brasileirão
Por Rômulo Paranhos
Publicado em 14/03/2026 às 22:44
Alterado em 15/03/2026 às 09:56
Por Rômulo Paranhos - A supremacia continua! No clássico carioca da sexta rodada do Brasileirão, o Flamengo não encontrou dificuldades para vencer o Botafogo por 3 a 0 neste sábado (14), no Nilton Santos. Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro balançaram as redes para o Mengão, que somou 10 pontos e entrou no G4 do campeonato.
Um detalhe importante a ser destacado é que o Mais Querido conquistou a 11ª vitória nos últimos 12 jogos disputados no Nilton Santos.
O jogo
O clássico começou com o Flamengo tomando a iniciativa de partir para o ataque, e a primeira boa chegada aconteceu no primeiro minuto. Pedro recebeu na área e chutou cruzado. A bola passou perto da trave. O time rubro-negro trocava passes no campo de ataque e dava poucos espaços para o Botafogo sair jogando.
Até que aos 12', o Mengão abriu o marcador no Niltão! Varela recebeu lançamento na direita, dividiu com Barboza e a bola sobrou com Samuel Lino, que chutou para o gol, a bola desviou em Bastos, enganou o goleiro e entrou no cantinho: 1 a 0.
Com a vantagem, o Mais Querido seguiu no campo de ataque controlando a posse de bola. Quando o Botafogo descia, encontrava dificuldades para entrar na defesa rubro-negra. Aos 37', Jorginho deu belo passe para Samuel Lino, que saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou cruzado pra fora.
Nos acréscimos, o Mengão ampliou o marcador com um belo gol de Léo Pereira. Falta na entrada da área, o zagueiro cobrou com categoria no canto esquerdo do goleiro, que pulou para tentar espalmar, mas a bola entrou na rede: 2 a 0. Antes do intervalo, o árbitro foi rever o lance de um puxão de Alexander Barboza em Pedro no VAR. Como o zagueiro era o último homem, acabou levando o cartão vermelho.
No início da segunda etapa, o Mengão ampliou o marcador! Paquetá deu belo lançamento para Varela na direita, ele cruzou na medida para Pedro completar para as redes: 3 a 0.
Aos nove minutos, Samuel Lino recebeu na esquerda, cortou pra dentro e arriscou o chute. A bola passou tirando tinta da trave. No decorrer do jogo, o Flamengo continuou buscando o ataque para tentar mais gols. Enquanto o Botafogo, com um a menos, adotava uma postura mais recuada e tentava descer no contra-ataque.
Na reta final, Paquetá chutou da entrada da área e o goleiro fez boa defesa para evitar o quarto do Fla. O árbitro deu seis minutos de acréscimos e apitou o fim de jogo com uma excelente vitória rubro-negra no Nilton Santos.
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Evertton Araujo), Jorginho (Plata) e Lucas Paquetá; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.
Técnico: Leonardo Jardim.
Botafogo
Raul; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan (Ferraresi), Medina, Danilo e Barrera (Mateo Ponte); Matheus Martins (Newton) e Arthur Cabral (Júnior Santos).
Técnico: Martin Anselmi.
Ficha técnica
Botafogo 0x3 Flamengo - Campeonato Brasileiro | 6ª Rodada
Local: Estádio Nilton Santos, RJ
Data e horário: 14/03/2026 às 20h30
Arbitragem: Anderson Daronco (RS), Rafael da Silva Alves (RS) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
Cartões amarelos: Alexander Barboza (BOT), Martin Anselmi (BOT), Erick Pulgar (FLA) e Jorginho (FLA)
Gols: Samuel Lino (12'1°T), Léo Pereira (46'1°T) e Pedro (3'2°T). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)