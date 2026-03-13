Vasco vence o Palmeiras de virada em São Januário com gols de Thiago Mendes e Cuiabano
Por ESPORTES JB
Publicado em 12/03/2026 às 23:55
Alterado em 13/03/2026 às 09:02
O Vasco da Gama venceu o Palmeiras de virada na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando nesta quinta (12) em São Januário. Os gols foram marcados por Thiago Mendes e Cuiabano, na etapa final da partida de estreia do novo técnico, Renato Gaúcho.
No próximo domingo (15), o Gigante da Colina enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte, no Mineirão, às 20h30, pela 6ª rodada do Brasileirão.
O JOGO
O primeiro tempo se encaminhava para um empate sem gols, quando o Palmeiras abriu placar aos 40 minutos com Flaco López.
Na etapa final, o Vasco chegou ao empate com Thiago Mendes aos 17 minutos. O volante fez tabelinha com David, entrou na área, recebeu de volta e bateu no canto do gol de Carlos Miguel. 1 a 1 Vasco.
Logo depois, aos 27 minutos, Cuiabano apareceu para ampliar e virar. O lateral-esquerdo partiu em velocidade, serviu Paulo Henrique e avançou para receber de volta na área. Com o gol aberto, ele escorou para o fundo da rede. 2 a 1 Vasco.
O resultado do Vasco-Palmeiras beneficiou muito o São Paulo (leia abaixo), deixando o Verdão com 10 pontos, na vice-liderança, e levando o Cruzmaltino à 15ª colocação com quatro pontos.
Ficha técnica
Escalações
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes, Tchê Tchê (Johan Rojas); Nuno Moreira (Adson), Amdrés Gómez e David (Spinelli). Técnico: Renato Gaúcho.
Palmeiras: Carlos; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Jefté (Artur); Andreas Pereira, Marlon Freitas, Felipe Anderson (Luighi), Arias; Ramón Sosa (Lucas Evangelista) e Flaco López (Allan). Técnico: João Martins.
Cartão amarelo: Tchê Tchê, Thiago Mendes; Allan e Luighi.
São Paulo vence Chapecoense e assume liderança isolada do Brasileiro
Na partida de estreia do técnico Roger Machado, o São Paulo derrotou a Chapecoense pelo placar de 2 a 0, na noite desta quinta-feira (12) no estádio do Canindé, e assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.
Com o triunfo, a equipe do Morumbi chegou aos 13 pontos, assumindo a ponta isolada da classificação. Já a Chape permaneceu com cinco pontos, caindo para a 12ª colocação.
Após um primeiro tempo sem gols, o triunfo do São Paulo começou a ser construído logo no primeiro minuto da etapa final, com Luciano de cabeça após cruzamento de Marcos Antônio. Aos 14 o centroavante argentino Calleri deu números finais ao marcador. (com Assessoria de Comunicação do Vasco e Agência Brasil)