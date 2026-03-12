No duelo de reencontros, Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã pelo Brasileirão

Pedro e Carrascal balançaram as redes para o Mengão no triunfo por 2 a 0. Com o resultado, o time rubro-negro subiu na tabela de classificação

Publicado em 11/03/2026 às 23:47

Alterado em 12/03/2026 às 12:41

Por Rômulo Paranhos - No duelo entre o campeão carioca e o mineiro, deu Rio de Janeiro! Na noite desta quarta-feira (11), o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. Pedro e Carrascal foram os autores dos gols rubro-negros no confronto que marcou o reencontro de Gerson com a Nação, e de Leonardo Jardim com o time mineiro.

O jogo

Nos primeiros movimentos de bola rolando, o Cruzeiro esboçou logo uma pressão, mas o Flamengo tratou de se impor em campo e abriu o placar rapidamente aos quatro minutos. Após escanteio na área, Léo Ortiz cabeceou no travessão e a bola sobrou para Villarreal. O atacante tentou sair jogando, errou o passe e Pedro ficou com a bola. O camisa 9 limpou a marcação e bateu no canto direito de Cássio para colocar o Mengão em vantagem: 1 a 0. Foi o 100º gol do artilheiro no Maracanã vestindo o Manto Sagrado.

No minuto seguinte, logo depois que o Cruzeiro saiu com a bola, Pedro fez o desarme de carrinho, Arrascaeta entrou na área em velocidade, driblou Cássio e bateu pro gol. Fabrício Bruno fez o corte quase em cima da linha para evitar o segundo do Fla.

No decorrer do jogo, o Cruzeiro tentava chegar ao ataque trocando passes, mas o sistema defensivo rubro-negro estava bem compactado e afastava o perigo. Aos 30’, o árbitro chegou a mostrar o cartão vermelho para Matheus Henrique por tocar a mão na bola numa disputa com Cebolinha pelo lado esquerdo do campo. Porém, após revisão no VAR, Flavio Rodrigues anulou a expulsão.

Na reta final da primeira etapa, o Rubro-Negro desceu em contra-ataque com Arrascaeta, que fez a finta em dois marcadores e abriu na esquerda para Cebolinha, ele tentou o chute e foi travado pela defesa. Na sobra, Paquetá emendou uma bicicleta da entrada da área e a bola passou perto da trave. O Flamengo foi para o intervalo com vantagem mínima no marcador.

O Mais Querido voltou para o segundo tempo sem alterações. Na primeira boa escapada aos seis minutos, Arrascaeta recebeu ótimo passe de Paquetá, invadiu a área pela direita e soltou a bomba. Cássio espalmou e a bola bateu na trave antes de sair em escanteio. No lance seguinte, Arrascaeta cobrou escanteio na área, a defesa do Cruzeiro afastou e Pulgar acertou um lindo chute de primeira no canto. Cássio, mais uma vez, salvou o time mineiro.

O técnico Leonardo Jardim mexeu na equipe por volta dos 20’. Samuel Lino entrou no lugar de Cebolinha. O tempo foi passando e o Fla seguiu dominando as ações, buscando as jogadas verticais no campo ofensivo. Um pouco antes da parada técnica, Varela e Carrascal entraram nos lugares de Royal e Paquetá, respectivamente.

Aos 38’, Pedro recebeu na entrada da área e arriscou o chute. A bola desviou no caminho e Matheus Cunha fez a defesa. O ex-goleiro rubro-negro entrou no lugar de Cássio, que saiu machucado.

Nos minutos finais, quando o Cruzeiro passou a pressionar mais no ataque em busca do empate, o Mengão foi letal e fechou o caixão no último minuto dos acréscimos com Carrascal. Samuel Lino recuperou a bola no meio-campo e deu ótimo passe para o colombiano em velocidade. Quando chegou na área, ele deu uma cavadinha sutil na saída do goleiro e decretou a vitória por 2 a 0 para festa da Nação Rubro-Negra. Com o resultado, o Mais Querido entrou momentaneamente no G4 do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Lucas Paquetá (Carrascal), Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Wallace Yan).

Técnico: Leonardo Jardim.

Cruzeiro

Cássio (Matheus Cunha); Fagner (Arroyo), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Lucas Silva (Japa), Christian, Gerson (Wanderson) e Matheus Pereira; Villarreal (Chico da Costa).

Técnico: Tite.

Ficha técnica

Flamengo 2x0 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro | 5ª Rodada

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 11/03/2026 às 21h30

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP), Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA), Fagner (CRU), Erick Pulgar (FLA) e Fabrício Bruno (FLA)

Gols: Pedro (4’1ºT) e Carrascal (53’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)