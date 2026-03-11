Botafogo é eliminado pelo Barcelona-Equ e vai disputar a copa Sul-Americana
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 11/03/2026 às 00:11
Alterado em 11/03/2026 às 09:31
Com mais uma falha de Léo Linck e um futebol de pouquíssima criatividade, o Botafogo foi eliminado pelo Barcelona-EQU na última fase preliminar da Libertadores, com derrota por 1 a 0 nesta terça-feira (10), dentro do Estádio Nilton Santos. Agora, restou para o Glorioso a disputa da Copa Sul-Americana.
O jogo
O Botafogo começou o jogo bem, conseguindo construir boas jogadas de ataque e com Vitinho aparecendo bem na frente. Só que acabou tomando o gol, logo aos oito minutos. O Barcelona-EQU fez a jogada pela esquerda com Joao Rojas, Tomás Martínez rolou para trás e Céliz chutou no canto, ajudado pelo fato do Glorioso hoje não ter goleiro: 1 a 0.
Com o adversário totalmente retrancado, sem atacantes praticamente, o técnico Martín Anselmi desfez o esquema de três zagueiros, sacando Mateo Ponte e colocando Tucu Correa. O Botafogo seguiu buscando espaços, mas só conseguiu de fato uma finalização perigosa já aos 41 minutos: Montoro deu bom passe, Matheus Martins saiu na frente e chutou de bico para boa defesa de Contreras.
No intervalo, Anselmi botou o time ainda mais para frente, com Arthur Cabral no lugar de Bastos. O Botafogo, que terminou o primeiro tempo com 82% de posse de bola, seguiu atacando. Aos dois, Alex Telles cobrou falta no ângulo e Contreras foi buscar. Depois, aos nove, Matheus Martins cruzou da esquerda e Cabral cabeceou com muito perigo, com a bola saindo à esquerda do gol.
O relógio era inimigo do Botafogo, que seguiu fazendo um jogo de ataque contra defesa. Aos 27 minutos, Artur cruzou, Cabral ajeitou de cabeça e Vitinho chegou batendo por cima. Depois, aos 35, Alex Telles cobrou escanteio e Arthur Cabral cabeceou no chão, para outra defesaça de Contreras. Deve ser bom ter goleiro, né?
Próximos jogos do Botafogo
O Botafogo agora volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, contra o Flamengo, às 20h30, no Nilton Santos. A fase de grupos da Copa Sul-Americana começa apenas no dia 7 de abril – o sorteio das chaves está marcado para o dia 19 de março, no Paraguai.