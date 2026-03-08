Com reservas, Botafogo bate o Bangu e conquista sua 10ª Taça Rio
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 07/03/2026 às 22:59
Alterado em 08/03/2026 às 12:39
Com uma formação totalmente reserva, o Botafogo venceu o Bangu por 3 a 1 na noite deste sábado (7), no Estádio Nilton Santos, e conquistou a Taça Rio, que reúne os times eliminados nas quartas de final e vale na prática o 5º lugar do Campeonato Carioca, pela 10ª vez – antes, havia sido campeão em 1989, 1997, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2023 e 2024. O Vasco é o maior vencedor, com 11.
Edenílson, Caio Valle e Joaquín Correa marcaram os gols do Glorioso. Para o Botafogo, a Taça Rio não deve valer de nada, já que ela classifica para as edições de 2027 da Copa do Brasil (que todos da Série A participam) e para a Copa Sul-Sudeste (competição na qual os clubes que disputam torneios da Conmebol não jogam).
O que importa mesmo é na próxima terça-feira. Com os titulares descansados, o Botafogo decide uma vaga na fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona-EQU, no Estádio Nilton Santos, precisando da vitória por qualquer placar, já que empatou em Guayaquil em 1 a 1 na semana passada.
O jogo
Quem começou como “protagonista” foi a arbitragem do péssimo Yuri Elino Ferreira da Cruz. Ele deixou de expulsar dois jogadores do Bangu – primeiro Pedro China, aos quatro minutos, por uma entrada criminosa em Edenílson, e depois Kadu, aos nove, por derrubar Arthur Cabral quando partia livre em direção ao gol. Em ambos os lances, o VAR Philip Georg Bennett – famoso por expulsar Seedorf – fez vista grossa e não recomendou revisão.
Com um time desentrosado, o Botafogo abriu o marcador aos 16 minutos. Caio Valle fez boa jogada pelo lado esquerdo, Arthur Cabral fez o pivô e deu um totozinho para Edenílson chutar e fazer 1 a 0, marcando pela primeira vez com a camisa alvinegra. O Bangu também teve chances: aos 26, Walber chutou forte, com desvio, e a bola passou muito perto da trave de Raul.
O Botafogo poderia ter ampliado a conta depois, aos 31: Caio Valle deu uma linda enfiada de três dedos, Nathan Fernandes invadiu a área e chutou em cima de Bruno, que saiu bem do gol. Aí o Bangu respondeu, aos 39, com Ricardo Sena tabelando com Sibito e obrigando o goleiro Raul a trabalhar, jogando para escanteio.
O Botafogo voltou do intervalo para resolver a parada. Aos cinco minutos, Joaquín Correa descolou linda virada de jogo, Lucas Villalba cruzou da direita e Caio Valle, uma das boas figuras do jogo, se jogou para fazer 2 a 0. Aos 10, Joaquín Correa foi derrubado na área por Kauan Guilherme e bateu o pênalti com categoria, deixando o placar em 3 a 0 para o Alvinegro. Tucu Correa, que desencantou, ainda quase fez o quarto pouco depois, numa bonita tabela com Arthur Cabral, mas o chute saiu para fora.
Depois disso, o Botafogo deixou o jogo meio que em banho-maria, e o Bangu diminuiu aos 28: Ythallo saiu jogando errado, Luizinho recebeu de Garrinsha e tocou na saída do goleiro Raul. A equipe visitante se animou e teve outras chances: Raul, aos 38, espalmou na finalização de Luizinho no alto, e Gilberto, no lance seguinte, quase marcou de cabeça, após uma cobrança de escanteio. E assim terminou mais um jogo que nem deveria ter existido para o Glorioso.
Próximos jogos
O Botafogo volta a jogar na terça-feira (10/3) para uma verdadeira decisão, contra o Barcelona-EQU, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, valendo uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Depois, sábado, o Glorioso tem clássico contra o Flamengo, também no Niltão, pelo Campeonato Brasileiro.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 1 BANGU
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 7/3/2026 – 18h
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
Renda e público: R$ 130.228,00 / 5.643 pagantes / 6.527 presentes
Cartões amarelos: Kadu e Zarú (BAN)
Cartões vermelhos: –
Gols: Edenílson 16’/1ºT (1-0), Caio Valle 5’/2ºT (2-0), Joaquín Correa 12’/2ºT (3-0) e Luizinho 28’/2ºT (3-1)
BOTAFOGO: Raul; Kadu, Ythallo e Justino; Lucas Villalba (Mateo Ponte 39’/2ºT), Edenílson (Marquinhos 22’/2ºT), Arthur Novaes e Nathan Fernandes (Jhoan Hernández 30’/2ºT); Caio Valle (Arthur Izaque 30’/2ºT), Arthur Cabral (Newton 39’/2ºT) e Joaquín Correa – Técnico: Martín Anselmi.
BANGU: Bruno; Dudu, Gilberto, Kadu (Zarú 21’/2ºT) e Ricardo Sena; Pedro China (Marcelinho 43’/2ºT), Dioguinho (Kauan Guilherme 34’/1ºT) e Walber (Garrinsha 21’/2ºT); Douglas Lima, Luizinho e Sibito (PK – Intervalo) – Técnico: Flávio Tinoco.