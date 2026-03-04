Botafogo empata com Barcelona-Equ em Guayaquil e decide vaga no Nilton Santos
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 04/03/2026 às 00:07
Alterado em 04/03/2026 às 10:26
O Botafogo saiu atrás, mas buscou o empate em 1 a 1 com o Barcelona-EQU na noite desta terça-feira (3), em Guayaquil, na partida de ida da terceira fase preliminar da Libertadores, e decidirá a vaga na fase de grupos em casa, na próxima semana. Só a vitória no Nilton Santos interessa.
O Glorioso sofreu com mais uma falha de goleiro, desta vez Léo Linck, mas conseguiu criar as melhores chances, mesmo sem fazer uma partida de encher os olhos. Se houver novo empate na terça que vem, no Rio, a vaga na fase de grupos será definida nos pênaltis. Quem perder, vale lembrar, vai jogar a Copa Sul-Americana.
O jogo
O Botafogo fez um primeiro tempo até honesto, apesar de uma dose de morosidade desnecessária. As duas melhores chances da etapa inicial foram do Glorioso, mas não temos goleiro. Aos 22 minutos, o sempre inseguro Léo Linck saiu jogando errado, Héctor Villalba cabeceou no travessão e a bola voltou para ele, que finalizou por baixo do arqueiro alvinegro. Barcelona-EQU 1 a 0.
Pouco antes do time da casa abrir o placar, Matheus Martins teve a chance de marcar, ao roubar uma bola de Rangel no lado esquerdo, entrar na área e chutar em cima de Contreras. No fim do primeiro tempo, o Glorioso encaixou um bom contra-ataque, Danilo recebeu de Matheus Martins, mas acabou chutando por cima – era uma bola de gol, que poderia levar a partida para o intervalo empatada.
O Botafogo voltou do intervalo mais presente no campo adversário, e tinha espaços para machucar o Barcelona-EQU. Aos 14 minutos, Mateo Ponte roubou bola e deu em Vitinho, que rolou no meio para Matheus Martins finalizar com perigo. O empate veio aos 20, também pelo lado direito. Barrera recebeu de Vitinho e rolou para trás, Matheus Martins foi esperto e chutou no cantinho, deixando tudo igual em 1 a 1.
Depois de empatar, o Botafogo optou por controlar mais a partida, enquanto o Barcelona-EQU errava bastante na construção. No fim, os times da casa apertaram a pressão, e Wila finalizou com perigo aos 40. Mas a partida terminou mesmo empatada. E a decisão da vaga ficou para a próxima semana na nossa casa, no Estádio Nilton Santos.
Próximos jogos
O Botafogo volta a enfrentar o Barcelona-EQU na próxima terça-feira (10), às 21h30, no Nilton Santos. Antes, o Glorioso decide a Taça Rio contra o Bangu no sábado (7), às 18h, também no Estádio Nilton Santos, em jogo único.
FICHA TÉCNICA
BARCELONA-EQU 1 X 1 BOTAFOGO
Estádio: Monumental Banco Pichincha
Data-Hora: 3/3/2026 – 21h30
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: John Alexander León (COL) e Sebastián Vela (COL)
VAR: David Rodríguez (COL)
Cartões amarelos: Jhonny Quiñónez e Joao Rojas (BSC); Álvaro Montoro (BOT)
Cartões vermelhos: César Farías 31’/2ºT (BSC)
Gols: Héctor Villalba 22’/1ºT (1-0) e Matheus Martins 20’/2ºT (1-1)
BARCELONA-EQU: Contreras; Carabalí, Javier Báez, Rangel e Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Céliz (Montaño 33’/2ºT) e Joao Rojas (Wila 33’/2ºT); Tomás Martínez (Jonnathan Mina 18’/2ºT), Benedetto (Sergio Núñez 12’/2ºT) e Héctor Villalba (Jandry Gómez 12’/2º). Técnico: César Farías.
BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte (Lucas Villalba 26’/2ºT), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Jordan Barrera (Joaquín Correa 40’/2ºT), Matheus Martins (Arthur Cabral 31’/2ºT) e Álvaro Montoro. Técnico: Martín Anselmi.