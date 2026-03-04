Filipe Luís homenageia vítimas do incêndio no Ninho do Urubu após demissão do Flamengo, assunto que diretores do clube querem esquecer

Clube relutou na justiça, mas pagou indenizações milionárias às famílias dos atletas

Publicado em 04/03/2026 às 08:41

Alterado em 04/03/2026 às 08:49

Filipe Luís, agora ex-treinador do Flamengo, compartilhou uma foto em homenagem aos adolescentes da categoria de base do clube que perderam a vida no incêndio do Ninho do Urubu, ocorrido em 2019. A publicação foi feita logo após sua demissão da equipe, anunciada na madrugada dessa terça-feira (3), mesmo após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca, resultado que reforçou o time sob seu comando.

Na legenda da imagem, o ex-jogador aparece ao lado de um mural com os nomes das vítimas e escreveu: “Vocês JAMAIS serão esquecidos”.

Nos comentários, torcedores do Clube de Regatas do Flamengo demonstraram apoio e gratidão ao técnico:

“Atitude de ídolo. De quem é gigante. De quem é humano. De quem é Flamengo pra caralh*. Você é diferente mesmo, cara”, afirmou um perfil. A comoção online reforçou o legado humano deixado por Filipe Luís durante sua trajetória no clube.

O memorial exibe os nomes de Athila Paixão (14 anos), Arthur Vinícius (14), Bernardo Pisetta (14), Christian Esmério (15), Gedson Santos (14), Jorge Eduardo Santos (15), Pablo Henrique (14), Rykelmo de Souza (16), Samuel Thomas Rosa (15) e Vitor Isaías (15).

O Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo localizado em Vargem Grande, é referência no desenvolvimento de jovens talentos, mas também palco desta tragédia que marcou a história do clube. A construção do mural faz parte de um movimento de reconhecimento e respeito à memória desses garotos que sonhavam em se tornar atletas profissionais.

Mais cedo, Filipe Luís postou outra mensagem de despedida do Flamengo, clube onde atuou como jogador e iniciou a carreira de treinador. Na publicação, ele destacou o tempo de quase sete anos de vínculo com o rubro-negro e comemorou a “consciência tranquila e a cabeça erguida” ao se despedir da agremiação. Em suas palavras, afirmou: “Hoje me despeço do clube que foi a minha casa por quase sete anos, o Clube de Regatas do Flamengo”. Este ciclo incluiu não só resultados expressivos, mas também o desenvolvimento de ideias e projetos voltados para o futuro do time.

Ao longo da trajetória em solo carioca, Filipe Luís acumulou nove títulos como atleta e cinco como técnico, competições que passaram à história do Flamengo. As conquistas contemplam Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores da América. Cada taça levantada debaixo do manto rubro-negro foi celebrada com suor, dedicação e amor ao escudo, em partidas decisivas que envolveram milhares de torcedores no Maracanã e em estádios pelo Brasil.

No total, Filipe Luís comandou a equipe profissional em 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Entre as decisões da atual temporada, ficou com o vice da Supercopa do Brasil após confronto contra o Corinthians, e foi finalista da Recopa Sul-Americana diante do Lanús. Ambas as competições são disputas que reúnem campeões de torneios nacionais e continentais, mostrando o nível de exigência do futebol sul-americano e a força da marca Flamengo sob sua direção.

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