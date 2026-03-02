ESPORTES
Fluminense elimina o Vasco no Maracanã e está na final do Carioca
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 01/03/2026 às 20:06
Alterado em 02/03/2026 às 11:28
O Fluminense está na grande final do Campeonato Carioca. O Tricolor empatou com o Vasco por 1 a 1, neste domingo (1º), e carimbou a vaga com 2 a 1 no placar agregado do confronto semifinal. Paulo Henrique Ganso, de pênalti, marcou o gol da classificação no Maracanã.
A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía, agora, aguarda o adversário na decisão, que sairá do confronto entre Flamengo e Madureira, que se enfrentam nesta segunda-feira (2). A final, disputada em jogo único, deve acontecer no próximo domingo (8).
PRIMEIRO TEMPO
O Fluminense iniciou o jogo partindo para cima e, logo no primeiro minuto, Canobbio foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, porém, Renê tentou tirar do goleiro e mandou para fora. Aos 18 minutos, John Kennedy recebeu na entrada da área e finalizou forte por cima do gol.
O time teve outra oportunidade aos 26, quando Renê tabelou com Serna, invadiu a área e tentou acionar Acosta, mas o passe foi forte demais e a bola ficou com o goleiro. Aos 35, Robert Renan marcou para o adversário. Aos 38, Samuel Xavier recebeu bom passe de Hércules, arriscou de fora da área e mandou por cima do gol.
SEGUNDO TEMPO
O Tricolor voltou para a segunda etapa apostando em jogadas de velocidade para igualar o placar no Maracanã. A primeira finalização veio aos 10 minutos, com Canobbio, que mandou da entrada da área, para fora. Aos 16, Acosta aproveitou erro do goleiro adversário, roubou a bola na área e acionou Serna, que mandou na direção do gol, para defesa do goleiro.
Aos 26 minutos, foi marcado pênalti para o adversário. Brenner cobrou e Fábio fez grande defesa. Após o lance, a equipe fez algumas mudanças e aumentou o volume de jogo. Aos 40, o árbitro marcou pênalti por toque na mão dentro da área e Ganso fez a cobrança, colocando a bola no fundo do gol.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Carioca - Semifinal - Volta
01/03/2026, 18h, Maracanã
Fluminense (1)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Freytes (Ignácio), Jemmes e Renê (Arana); Martinelli, Hércules (Ganso) e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy (Savarino). Técnico: Max Cuberas.
Vasco (1)
Leo Jardim; Lucas Piton (Cuiabano), Saldivia, Robert Renan e Puma Rodriguez; Barros, Thiago Mendes, Barros e Johan Rojas; Andres Gomez, Brener e David (Spinelli). Técnico: Bruno Lazzaroni.
Gols: Robert Renan (32’ 1T) (VAS); Ganso (43’ 2T)
Cartão amarelo: Robert Renan, Lucas Piton e Barros (VAS); Renê, Samuel Xavier e Freytes(FLU)
Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia.
(com assessoria de comunicação do Fluminense)