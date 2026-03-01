ESPORTES
Botafogo empata com Boavista em jogo modorrento e confirma vaga na final da Taça Rio
Por ESPORTES JB com FogãoNet
[email protected]
Publicado em 28/02/2026 às 21:56
Alterado em 01/03/2026 às 09:56
Com time reserva e uma atuação pífia, o Botafogo empatou em 0 a 0 numa partida de dar sono neste sábado (28), no Estádio Nilton Santos, e confirmou a vaga na final da Taça Rio. O Glorioso havia vencido o primeiro jogo, em Bacaxá, por 2 a 0.
Na decisão da competição, que de nada vale para o Glorioso, o adversário será o Bangu, em jogo único, no próximo fim de semana, no Estádio Nilton Santos. Agora, o que realmente importa: na terça-feira, o Fogão visita o Barcelona-EQU pela última etapa da chamada pré-Libertadores.
O jogo
Com vantagem no agregado e um time desfigurado, o Botafogo terminou o primeiro tempo com 74% de posse de bola, mas só foi dar o primeiro chute na direção do gol aos 31, com Arthur Cabral. O centroavante, uma das poucas peças principais que começaram jogando, irritou com uma certa dose de displicência em algumas decisões.
A verdade é que o primeiro tempo foi um grande deserto de futebol, com muitos toques entre os zagueiros e o Boavista só esperando atrás. Foi um remédio e tanto para quem sofre de insônia. O Botafogo ainda fez uma jogadinha interessante aos 33, pelo lado direito, com Artur rolando para Tucu Correa jogar a bola lá na estação de trem do Engenho de Dentro.
O Boavista voltou do intervalo marcando alto e buscando mais o ataque, já que precisava de dois gols para levar aos pênaltis. Essa pressão surtiu efeito: aos sete, o Botafogo saiu jogando errado, os visitantes recuperaram a bola no ataque, a jogada se desenrolou e Berê chutou com desvio, para fora, com relativo perigo.
Próximos jogos
A final da Taça Rio contra o Bangu será em jogo único no próximo fim de semana, no Nilton Santos, com data e horário a serem definidos pela Ferj. O Botafogo agora se prepara para o duelo com o Barcelona-EQU na terça-feira (3/3), em Guayaquil, pela partida de ida da terceira fase preliminar da Libertadores.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 X 0 BOAVISTA
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 28/2/2026 – 19h30
Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)
Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Marcelo Araújo Ossimo (RJ)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Renda e público: R$ 54.408,00 / 2.695 pagantes / 3.696 presentes
Cartões amarelos: Arthur Novaes (BOT); Luis Henrique e Bruno Jesus (BVT)
Cartões vermelhos: –
Gols: –
BOTAFOGO: Raul; Kadu, Ythallo, Justino e Gabriel Abdias; Edenílson, Arthur Novaes (Álvaro Montoro 35’/2ºT) e Caio Valle (Jordan Barrera 35’/2ºT); Artur (Lucas Villalba 29’/2ºT), Joaquín Correa (Nathan Fernandes 29’/2ºT) e Arthur Cabral (Arthur Izaque 39’/2ºT) – Técnico: Martín Anselmi.
BOAVISTA: Lucas Maticoli; Igor França, Bruno Jesus, André Rodrigues e Titto; Ryan Couto, Fernando Santana (Sandrinho 31’/2ºT) e Cesinha (Luis Henrique – Intervalo); Isael (Brunão 39’/2ºT), Berê (Khawhan 31’/2ºT) e Lucas Silva (Misael Xavier 41’/2ºT) – Técnico: Gilson Kleina.