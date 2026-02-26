Botafogo supera Nacional e segue vivo na Pré-Libertadores

Publicado em 25/02/2026 às 23:49

Alterado em 26/02/2026 às 09:37

O Botafogo garantiu a presença na terceira fase prévia da Copa Libertadores da América. A classificação foi alcançada, nesta quarta-feira (25), com uma vitória de 2 a 0 sobre o Nacional Potosí (Bolívia) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Alô, Fase 3?



O @botafogo somou 2 a 1 no agregado e te espera para seguir em busca da #GloriaEterna. pic.twitter.com/UAKyc4kSPh CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 26, 2026

Após ser derrotado pelo placar de 1 a 0 no confronto de ida, disputado nos 4.200 metros de altitude da cidade de Potosí, no estádio Víctor Agustín Ugarte, o Alvinegro de General Severiano precisava de um triunfo em casa para seguir vivo na competição.

E a equipe comandada pelo técnico argentino Martín Anselmi conseguiu fazer o resultado necessário para avançar graças a gols do lateral Alex Telles, logos aos 4 minutos do primeiro tempo, e do volante Danilo, um pouco antes do intervalo.

Na próxima etapa da competição o Botafogo mede forças com o Barcelona de Guayaquil (Equador).

Bahia eliminado

Quem não segue em frente na competição é o Bahia, que foi derrotado pelo O'Higgins (Chile) por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis. A vaga teve que ser definida nas penalidades máximas porque no tempo regulamentar o Tricolor triunfou por 2 a 1, após perder de 1 a 0 no confronto de ida. (com Agência Brasil)