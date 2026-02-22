ESPORTES
Com reservas, Botafogo vence Boavista, encerra série de derrotas e encaminha vaga na final da Taça Rio
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 21/02/2026 às 23:45
Alterado em 22/02/2026 às 12:50
Com um time reserva e cheio de garotos, o Botafogo venceu o Boavista por 2 a 0 neste sábado (21/2), em Saquarema, encerrou uma sequência de seis derrotas e encaminhou a classificação para a final da Taça Rio, torneio que de nada serve. O Glorioso agora pode perder por até um gol no próximo sábado, no Estádio Nilton Santos, para avançar.
Era mais um jogo que nem sequer deveria ter existido. Agora, mais do que nunca foco total para a partida de volta contra o Nacional Potosí na próxima quarta-feira, no Nilton Santos – o Fogão precisa de uma vitória por pelo menos dois gols para chegar à terceira fase preliminar da Libertadores.
O jogo
Com uma formação repleta de jovens e reservas, o Botafogo começou tomando pressão do Boavista. A equipe da casa iniciou bem e mostrou-se organizada, e deu uma finalização perigosa logo aos oito minutos, com Brunão desviando o chute de Lucas Silva por cima.
Aos poucos, o Botafogo foi conseguindo melhorar, mas sem empolgar. Aos 20 minutos, Lucas Villalba rolou da linha de fundo para trás e Artur chutou à esquerda, com perigo. O Boavista respondeu aos 36, num chute de categoria de Isael de fora da área, que passou rente ao travessão.
Àquela altura, o Botafogo já estava melhor na partida e conseguiu marcar com a ajuda dos zagueiros. Aos 43 minutos, Artur cruzou da direita, Ythallo cabeceou no segundo pau para o meio da área e o capitão Justino chegou dando uma voadora na bola, fazendo 1 a 0.
A vantagem alvinegra foi dobrada no segundo minuto do segundo tempo: Nathan Fernandes recebeu de Arthur Novaes e rolou da esquerda, Edenílson deu uma ajeitadinha e Artur, da entrada da área, chutou no canto do goleiro Lucas Maticoli, que nada pode fazer: 2 a 0.
Depois disso, o jogo ficou totalmente sob controle do Botafogo. Aos 18 minutos, Nathan Fernandes chegou a fazer o terceiro, recebendo enfiada de Caio Valle e driblando o goleiro, mas o gol foi anulado por impedimento – e o VAR demorou uma eternidade para corroborar, com umas linhas estranhíssimas traçadas.
Aos 27, outra vez o Botafogo quase marcou. Artur tocou por elevação, Arthur Izaque avançou e chutou no travessão. Na sobra, o camisa 7 cruzou e Caio Valle escorou por cima, na linha da pequena área, perdendo um gol feito. Pouco depois, Artur deu um chute perigoso, após uma assistência do goleiro do Boavista.
No fim, Kauan Toledo quase fez o terceiro, e o Boavista ainda teve um gol anulado, do ex-alvinegro Luis Henrique. Joguinho mequetrefe em Saquarema, que serviu para encerrar a sequência de seis derrotas do Botafogo na temporada.
Próximos jogos do Botafogo
O Botafogo agora vai para o que realmente importa: encara o Nacional Potosí na próxima quarta-feira (25), às 21h30, no Nilton Santos, precisando de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar na Libertadores. O jogo de volta contra o Boavista acontece no próximo sábado, no Niltão, às 19h30.
FICHA TÉCNICA
BOAVISTA 0 X 2 BOTAFOGO
Estádio: Elcyr Resende de Mendonça
Data-Hora: 21/2/2026 – 21h
Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Fábio Ramos França (RJ)
VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)
Renda e público: R$ 30.450,00 / 913 pagantes / 1.093 presentes
Cartões amarelos: Titto e Cesinha (BOA); Alexander Barboza e Edenílson (BOT)
Cartões vermelhos: –
Gols: Justino 43’/1ºT (0-1) e Artur 1’/2ºT (0-2)
BOAVISTA: Lucas Maticoli; Cesinha, Bruno Jesus, Guilherme Lacerda (André Rodrigues 29’/2ºT) e Titto; Fernando Santana, Kadu (Gabriel Richvicki 12’/2ºT) e Isael (Luis Henrique 19’/2ºT); Lucas Silva, Brunão (Ryan Couto 19’/2ºT) e Fellipinho (Berê 12’/2ºT) – Técnico: Gilson Kleina.
BOTAFOGO: Raul; Kadu, Ythallo e Justino; Lucas Villalba (Gabriel Abdias 24’/2ºT), Edenílson (Bernardo Valim 29’/2ºT), Arthur Novaes e Jhoan Hernández (Arthur Izaque 24’/2ºT); Artur, Nathan Fernandes (Kauan Toledo 24’/2ºT) e Caio Valle (Kadir 36’/2ºT) – Técnico: Martín Anselmi.